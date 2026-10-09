Lương thưởng của thuỷ thủ dám mạo hiểm vượt eo biển Hormuz tăng vọt

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar ngày 8/10, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 trong tuần này, xuất hiện thông tin cho rằng các thủy thủ đang được trả những khoản thưởng lớn để thực hiện chuyến đi nguy hiểm qua eo biển này.

Một số thuyền trưởng có thể nhận mức lương cơ bản lên tới 100.000 USD cùng khoản thưởng 50.000 USD cho mỗi chuyến vượt eo biển Hormuz. Mức lương này thuộc nhóm cao trong ngành và có sự chênh lệch lớn giữa các công ty vận tải.

Nhìn chung, thủy thủ đoàn trên mỗi tàu có thể nhận mức lương cao gấp 4-6 lần bình thường.

Ngày 5/10, báo chí Mỹ đưa tin các công ty vận tải biển đang chi 30 đến 40 triệu USD cho một chuyến khứ hồi để vận chuyển dầu ra vào Hormuz bằng hình thức chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác.

Các nhà sản xuất dầu hiện phải gánh chi phí cao để đưa dầu ra khỏi tuyến đường thủy này, trong khi chủ tàu và từng thủy thủ đang có được một trong những mức thu nhập cao nhất mà ngành vận tải biển ghi nhận trong nhiều thập kỷ. Nhiều thủy thủ chấp nhận mạo hiểm thực hiện chuyến đi đến từ Ấn Độ, Philippines và Trung Quốc.

Một công ty cung ứng nhân lực hàng hải tại Sơn Đông thậm chí đưa ra khoản thưởng lên tới 25.000 USD cho một chuyến khứ hồi. Đối với thủy thủ vận hành tàu chở dầu và học viên hàng hải, 25.000 USD có thể tương đương hơn một năm tiền lương.

Giống những tàu nhỏ vận chuyển dầu ra vào eo biển Hormuz, để tránh nguy cơ bị tấn công, thuyền trưởng trên các tàu lớn và tàu chở dầu phải tắt đèn và thiết bị phát tín hiệu khi thực hiện hành trình.

Theo một thuyền trưởng trên một tàu tham gia các chuyến vận chuyển trung chuyển, tàu của ông thường xuyên vận chuyển dầu vào ban đêm và được yêu cầu nghiêm ngặt: không bật đèn, không sử dụng điện thoại và chỉ bật một radar khi vượt eo biển Hormuz.

Thuyền trưởng này cho biết ông và thủy thủ đoàn xác định phương hướng bằng cách dựa vào đường bờ biển và các ngọn hải đăng, đồng thời nói rằng việc này khá khó khăn.

Ông kể thêm rằng hợp đồng gần đây nhất để đi qua eo biển Hormuz có thời hạn ngắn hơn bình thường vì ông biết chuyến đi này không dễ dàng, nhưng ông vẫn nhận được mức lương cao gấp nhiều lần thông thường cho chuyến đi.

Một thuyền trưởng khác của tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nói rằng hành trình của ông bắt đầu bằng việc tắt cầu dao kết nối thiết bị phát tín hiệu vị trí của tàu để che giấu vị trí khi tàu di chuyển dọc bờ biển Oman.

Các thành viên thủy thủ đoàn cũng dùng bao cát để gia cố, phong tỏa các boong chính nhằm đề phòng thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa tấn công.

Sau khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz, chỉ cho phép một số ít tàu được cấp phép đi qua. Iran đã tấn công những tàu vượt eo biển Hormuz mà không được nước này cho phép rõ ràng.

Về phần mình, Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa bằng hải quân đối với các cảng của Iran và đã hộ tống một số tàu qua tuyến đường thủy này.

Các lãnh đạo ngành vận tải biển ước tính hiện nay nguy cơ tàu bị tấn công khi vượt eo biển là 1/20.

Tối 7/10, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết có một số người thương vong sau khi một tàu đang di chuyển ngoài khơi bờ biển phía Bắc Qatar bị nhiều vật thể bay tấn công.

Tuần trước, các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu trong khu vực tìm cách tăng xuất khẩu bất chấp rủi ro cao đối với thủy thủ đoàn và hàng hóa.

Ông Saul Kavonic, người đứng đầu bộ phận năng lượng tại MST Marquee, bình luận: “Tần suất Iran tấn công các tàu hiện ở mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng”.

Ông nói thêm rằng dòng chảy sản phẩm bị hạn chế, chi phí logistics cực kỳ cao và nguy cơ Iran leo thang căng thẳng đang giữ giá dầu ở mức cao.

Trong phiên 8/10, giá dầu Brent giao tháng 11/2026 tăng 2,28 USD, tương đương 2,28%, lên 102,28 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,66 USD, tương đương 1,88%, lên 89,94 USD/thùng.

Diễn biến này xảy ra bất chấp xuất khẩu dầu đã phục hồi phần nào nhờ Saudi Arabia sử dụng cơ sở hạ tầng xuất khẩu thay thế và nhờ hệ thống chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác phức tạp.

Đường ống Đông-Tây, vận chuyển dầu từ các mỏ ở miền Đông Saudi Arabia tới cảng Yanbu trên Biển Đỏ ở phía Tây, đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, đường ống này cũng trở thành mục tiêu đe dọa và từng phải đóng cửa do các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thân Iran.