Lương thực Vĩnh Lộc bị “điểm tên” về tài nguyên nước, “ông lớn” nào đứng sau?

Lương thực Vĩnh Lộc “bỏ sót” nhiều chỉ tiêu quan trắc nước dưới đất

Thông tin trên Báo Thanh Tra cho biết, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công khai 4 Kết luận thanh tra (số 76, 77, 78, 79/KL-TT) về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 4 doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh việc chấp hành tốt quy định, vẫn còn những doanh nghiệp vi phạm quy chuẩn xả nước thải, "bỏ quên" chỉ tiêu quan trắc định kỳ hoặc không nộp báo cáo môi trường theo quy định.

Kết luận thanh tra số 79/KL-TT đối với Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc (Nhà máy chế biến lương thực Vĩnh Lộc tại Ấp Ninh Thạnh 1, Xã Hồng Dân) chỉ ra hạn chế trong việc giám sát chất lượng tài nguyên nước.

Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc.

Theo Giấy phép khai thác nước dưới đất số 56/GP-UBND, doanh nghiệp có nghĩa vụ quan trắc định kỳ chất lượng nước với 13 thông số. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy: trong năm 2025, công ty thực hiện quan trắc chất lượng nước dưới đất các Quý I, II, III và IV nhưng thiếu 8/13 thông số. Sang Quý I năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục quan trắc thiếu 1/13) thông số.

Hành vi quan trắc không đầy đủ này vi phạm điểm k khoản 2 Điều 42 Luật Tài nguyên nước năm 2023. Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận đây là vi phạm quy định về quan trắc, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên nước theo khoản 3 Điều 25 Nghị định số 290/2025/NĐ-CP và đã đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này.

Lộc Trời sau cú rơi khỏi UPCoM: Dòng vốn mới và bài toán tái cấu trúc

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc thành lập tháng 12/2012, ngành nghề chính là bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc, bột mỳ. Chủ sở hữu là CTCP Nông sản Lộc Trời.

Thời điểm tháng 7/2025, Lương thực Vĩnh Lộc do ông Huỳnh Văn Thòn làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, Nông sản Lộc Trời là công ty thành viên thuộc Tập Đoàn Lộc Trời (tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang - AGPPS), hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn gạo, trồng lúa và cung cấp dịch vụ nông nghiệp.

Ông Huỳnh Văn Thòn hiện nay cũng đang là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Lộc Trời.

Lộc Trời từng là doanh nghiệp lớn về xuất khẩu gạo.

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất của Lộc Trời là hiện doanh nghiệp không còn tư cách công ty đại chúng.

Ngày 11/8/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. Nguyên nhân do LTG không công bố thông tin phải công bố theo quy định về báo cáo tài chính trong hai năm liên tục 2024 và 2025.

Sau quyết định này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với toàn bộ hơn 100,74 triệu cổ phiếu LTG trên UPCoM từ ngày 25/8/2026. HNX hiện ghi nhận trạng thái của LTG là “Hủy giao dịch”.

Thực tế, cổ phiếu LTG thực tế đã bị đình chỉ giao dịch từ trước đó.

Theo giải trình của doanh nghiệp, ngày 12/6/2026, Lộc Trời chấm dứt hợp đồng dịch vụ soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Ernst & Young Việt Nam và ký hợp đồng với UHY để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính. Doanh nghiệp cho biết đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện báo cáo năm 2024 và 2025.

Ngày 12/1/2026, Lộc Trời bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư giữ chức Tổng Giám đốc và ông Bùi Quang Phú giữ chức Giám đốc Tài chính, đồng thời miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng khỏi vị trí Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp cho biết việc thay đổi nhân sự nhằm phục vụ chương trình nâng cấp quản trị và tái cấu trúc toàn diện.

Điểm đáng chú ý là sau giai đoạn thiếu hụt dòng tiền, Lộc Trời cho biết đã đạt được những bước tiến trong quá trình tái cấu trúc nguồn vốn với một số ngân hàng.

Tại các cuộc họp cổ đông năm 2026, doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất một phần quá trình tái cấu trúc với MB và TPBank, với tổng hạn mức tài trợ khoảng 1.500 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh và các phương án kinh doanh mới.

Trong khi tìm kiếm nguồn vốn mới, Lộc Trời vẫn phải xử lý các nghĩa vụ tài chính tồn đọng.

Một trường hợp đáng chú ý là HDBank đã thông báo thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của Lộc Trời để thu hồi nợ. Theo thông tin ngân hàng công bố, tổng dư nợ của Lộc Trời tại HDBank tính đến cuối năm 2025 khoảng 99,46 tỷ đồng, trong đó nợ gốc quá hạn khoảng 99 tỷ đồng và lãi quá hạn gần 460 triệu đồng.

Tài sản bảo đảm gồm hai khu đất tại TP.HCM với tổng diện tích gần 1.700 m², trong đó có khu đất khoảng 709 m² cùng tài sản gắn liền với đất tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và khu đất gần 988,6 m² tại đường Trần Hưng Đạo.

Đáng chú ý hơn, đây không phải khoản nợ duy nhất được công khai.

Đầu năm 2026, PVcomBank chào bán lần thứ hai khoản nợ của Lộc Trời với giá trị tạm tính đến ngày 16/12/2025 hơn 235 tỷ đồng. Khoản nợ này đáng chú ý bởi không có tài sản bảo đảm. Trước đó, ngân hàng từng chào bán khoản nợ này với giá hơn 248 tỷ đồng.

Trên các kênh thông tin của doanh nghiệp, Lộc Trời vẫn cập nhật hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, sản xuất và liên kết lúa gạo, cũng như mở rộng hợp tác quốc tế.

Cuối tháng 7/2026, Lộc Trời Seeds ký biên bản ghi nhớ với Liên đoàn Lúa gạo Myanmar về hợp tác phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững. Doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai các mô hình liên kết sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy đầu ra cho nông sản.

Những hoạt động này cho thấy doanh nghiệp vẫn đang cố gắng duy trì “lõi” của mô hình kinh doanh: xây dựng chuỗi giá trị từ giống, vật tư, kỹ thuật canh tác đến thu mua và tiêu thụ sản phẩm.

Đây cũng là phần có ý nghĩa đặc biệt đối với câu chuyện phát triển bền vững.

Trong nông nghiệp, giá trị của một doanh nghiệp như Lộc Trời không chỉ nằm ở doanh thu hay lợi nhuận. Khả năng duy trì liên kết với nông dân, kiểm soát chất lượng đầu vào, giảm chi phí sản xuất, nâng chất lượng hạt gạo và mở rộng thị trường xuất khẩu đều liên quan trực tiếp đến tính bền vững của chuỗi nông nghiệp.

Nếu dòng vốn được khơi thông và mô hình liên kết được củng cố, quá trình tái cấu trúc có thể tạo cơ hội để Lộc Trời tập trung trở lại vào hoạt động cốt lõi.

Ngược lại, nếu nguồn vốn mới chủ yếu dùng để xử lý các nghĩa vụ cũ mà chưa tạo được dòng tiền đủ lớn từ hoạt động kinh doanh, áp lực tài chính có thể tiếp tục kéo dài.

Với Lộc Trời, quá trình tái cấu trúc vì thế không chỉ là câu chuyện xử lý nợ hay khôi phục dòng tiền. Khi doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị từ giống, vật tư, sản xuất đến thu mua và xuất khẩu lúa gạo, năng lực quản trị và tuân thủ môi trường tại từng mắt xích cũng là một phần của bài toán phát triển bền vững.