Lương thực tế của người lao động Mỹ tăng trở lại

Sức mua từ tiền lương của người lao động Mỹ đã cải thiện kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, khi tiền lương bình quân trong khu vực tư nhân tăng nhanh hơn giá tiêu dùng trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026.

Người tiêu dùng lựa chọn bí ngòi xanh (zucchini) tại một khu chợ nông sản ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN

Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) được Breitbart News phân tích, tiền lương bình quân hàng tuần của tất cả nhân viên khu vực tư nhân tăng từ 1.222,14 USD vào tháng 1/2025 lên 1.298,94 USD vào tháng 8/2026, tương đương 6,3%. Trong cùng khoảng thời gian, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tăng 4,8%.

Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, tiền lương bình quân hàng tuần tăng khoảng 1,5%. Tính theo sức mua của đồng USD tháng 1/2025, mức lương thực tế tăng khoảng 18 USD/tuần, từ tương đương 1.222 USD lên khoảng 1.240 USD.

Đà cải thiện rõ hơn trong những tháng gần đây. Từ tháng 5 đến tháng 8/2026, tiền lương bình quân hàng tuần tăng từ 1.285,91 USD lên 1.298,94 USD, tương đương khoảng 1%, trong khi giá tiêu dùng chỉ tăng khoảng 0,05%.

Như vậy, tiền lương thực tế tăng khoảng 1% trong 3 tháng, tương đương khoảng 12 USD/tuần. Tháng 8/2026 là tháng gần nhất có đầy đủ dữ liệu về cả tiền lương và giá tiêu dùng; số liệu CPI tháng 9 dự kiến được BLS công bố ngày 14/10/2026.

Số liệu cũng cho thấy diễn biến tiền lương thực tế dưới hai chính quyền có sự khác biệt đáng kể. Trong giai đoạn tháng 1/2021 đến tháng 1/2025, tiền lương bình quân hàng tuần tăng về danh nghĩa từ 1.047,55 USD lên 1.222,14 USD, tương đương 16,7%. Tuy nhiên, CPI trong cùng thời kỳ tăng 21,4%, khiến tiền lương thực tế giảm khoảng 3,9%.

Tính theo sức mua của đồng USD tháng 1/2025, tiền lương bình quân hàng tuần giảm từ khoảng 1.272 USD vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden xuống khoảng 1.222 USD vào cuối nhiệm kỳ, tương đương giảm khoảng 50 USD/tuần.

Xu hướng tương tự được ghi nhận đối với nhóm lao động sản xuất và nhân viên không giữ chức vụ giám sát, chiếm khoảng 80% số lao động trong khu vực tư nhân. Tiền lương thực tế hàng tuần của nhóm này giảm khoảng 1,6% từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2025, trước khi tăng khoảng 1,5% từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026.

Các số liệu trên cho thấy mặc dù tiền lương danh nghĩa tăng trong cả hai giai đoạn, diễn biến của tiền lương sau khi điều chỉnh theo lạm phát có sự khác biệt: sức mua tiền lương giảm trong 4 năm đầu thập niên 2020, nhưng đã tăng trở lại kể từ đầu năm 2025.

Tuy nhiên, việc đánh giá đầy đủ xu hướng thu nhập thực tế cần tiếp tục theo dõi các số liệu về tiền lương, lạm phát và việc làm trong những tháng tới, đặc biệt khi số liệu CPI tháng 9 và các dữ liệu kinh tế quý III lần lượt được công bố.