Theo Quyết định số 17636/QĐ-HAN-KTr5-XPHC ngày 30/10/2026 của Thuế TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Lương Thực A An bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế do có nhiều sai phạm trong quá trình kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo quyết định, đối với thuế GTGT, doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ các hóa đơn mua vào của những doanh nghiệp đã có thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh của cơ quan thuế trước thời điểm phát hành hóa đơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn kê khai chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT không đúng quy định, thực hiện chiết khấu thương mại sai quy định và kê khai hàng khuyến mại không đáp ứng đủ điều kiện.

Lương Thực A An bị phạt và truy thu thuế hơn 530 triệu đồng

Đối với thuế TNDN, Lương Thực A An đã kê khai chi phí các hóa đơn mua vào của doanh nghiệp đã có thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh của cơ quan thuế trước thời điểm phát hành hóa đơn.

Cơ quan thuế xác định các hành vi vi phạm liên quan đến thuế GTGT thuộc các quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC, Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 và Nghị định 181/2025/NĐ-CP. Trong khi đó, các sai phạm về thuế TNDN được xác định vi phạm quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC và Nghị định 320/2025/NĐ-CP.

Với những sai phạm trên, doanh nghiệp bị áp dụng hai khoản phạt hành chính. Cụ thể, số tiền phạt 66.294.994 đồng do hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, với mức phạt 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 106.600.000 đồng do hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ khai thuế GTGT từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025 nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Riêng các tờ khai từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2024 đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế mà Lương Thực A An phải nộp là 172.894.994 đồng.

Không chỉ bị xử phạt, doanh nghiệp còn phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu là 331.474.969 đồng. Toàn bộ khoản truy thu này là thuế TNDN, trong đó số thuế phát sinh của năm 2024 là 53.580.645 đồng và năm 2025 là 277.894.324 đồng.

Bên cạnh tiền thuế truy thu và tiền phạt, cơ quan thuế xác định doanh nghiệp phải nộp 26.650.561 đồng tiền chậm nộp thuế TNDN. Khoản tiền này được tính đến hết ngày 26/10/2026. Từ ngày 27/10/2026 đến ngày thực tế nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp phải tiếp tục tự tính và nộp tiền chậm nộp phát sinh theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp mà Công ty Cổ phần Lương Thực A An phải thực hiện theo quyết định là 531.020.524 đồng.

Ngoài các nghĩa vụ tài chính nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội còn quyết định giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau của doanh nghiệp 444.819.542 đồng. Số tiền giảm lỗ được xác định là 0 đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Lương Thực A An có trách nhiệm chấp hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Toàn bộ chi phí tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chi trả.

Lương Thực A An làm ăn thế nào?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Lương Thực A An ghi nhận doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.223,18 tỷ đồng, tăng 47,6% so với quý III/2025.

Giá vốn hàng bán trong kỳ ở mức 1.144,23 tỷ đồng, tăng so với 785,99 tỷ đồng cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 78,94 tỷ đồng, tăng 84,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,03 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lên tới 16,96 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng chi phí lãi vay chiếm 16,71 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng ghi nhận 31,05 tỷ đồng, tăng mạnh so với 14,45 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 9,99 tỷ đồng, so với 6,07 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 26,82 tỷ đồng, tăng 106,5%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt 21,79 tỷ đồng, tăng 109,7% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 21,78 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Lương Thực A An đạt 3.224,75 tỷ đồng, tăng 31,7% so với mức 2.448,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 52,3 tỷ đồng, tăng 64,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 42,65 tỷ đồng, tăng gần 69,9% so với mức 25,09 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 42,64 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 576 đồng, giảm so với mức 717 đồng cùng kỳ năm trước.

Hàng tồn kho và phải thu tăng mạnh, dư nợ vay vượt 1.090 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Lương Thực A An đạt 2.181,09 tỷ đồng, tăng 35,6% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 1.905,67 tỷ đồng, tương ứng khoảng 87,4% tổng tài sản. Tài sản dài hạn đạt 275,41 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho ghi nhận 799,15 tỷ đồng, tăng 86,9% so với mức 427,57 tỷ đồng tại ngày 1/1/2026. Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng đáng kể, từ 499,05 tỷ đồng đầu năm lên 720,01 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 683 tỷ đồng, tăng so với mức 475,13 tỷ đồng đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong nhóm phải thu khách hàng, một số khoản đáng chú ý gồm: Công ty TNHH Lương thực Cờ Đỏ với 117,23 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Điền với 105,61 tỷ đồng; Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam với 96,39 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Gạo Vi Dân với 70,58 tỷ đồng và Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam với 49,65 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận khoản phải thu 26 tỷ đồng từ Công ty TNHH Hiệp Tài, 21,42 tỷ đồng từ Công ty CP Chế biến nông sản Thanh Hưng và 20,02 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh.

Đối với các khoản phải thu bên liên quan, tổng giá trị ghi nhận 11,01 tỷ đồng, trong đó có 11 tỷ đồng từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long tại Đồng Tháp và 14,05 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm từ 175,45 tỷ đồng đầu năm xuống còn 122,57 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tương ứng giảm khoảng 30,1%. Trong đó, tiền mặt đạt 4,16 tỷ đồng và tiền gửi không kỳ hạn đạt 118,41 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 231,84 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Theo thuyết minh, giá trị gốc các khoản tiền gửi có kỳ hạn là 224,89 tỷ đồng, lãi dự thu 6,15 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp gửi 73,44 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Cần Thơ, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 4,8-8,2%/năm; 22 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Thăng Long, kỳ hạn 9 tháng, lãi suất 7,5-7,7%/năm; 30 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất 8,5-9%/năm. Phần còn lại 99,45 tỷ đồng được gửi tại các ngân hàng khác với kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất 4,5-8%/năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản đầu tư trái phiếu dài hạn 60 tỷ đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm kể từ ngày 31/7/2026, lãi suất 7,9%/năm cho năm đầu tiên và trả lãi hằng năm.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Lương Thực A An tại ngày 30/9/2026 đạt 1.204,85 tỷ đồng, tăng mạnh so với 675,45 tỷ đồng đầu năm. Toàn bộ số nợ phải trả được ghi nhận là nợ ngắn hạn.

Trong đó, vay nợ ngắn hạn ở mức 1.094,41 tỷ đồng, tăng 81,3% so với mức 603,76 tỷ đồng đầu năm.

Ngoài dư nợ vay, doanh nghiệp còn ghi nhận phải trả người bán ngắn hạn 59,55 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn 25,32 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 9,06 tỷ đồng; phải trả người lao động 4,45 tỷ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn 10,87 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 9/2026 đạt 976,23 tỷ đồng, tăng so với 933,59 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 916,5 tỷ đồng, tăng 266,5 tỷ đồng so với mức 650 tỷ đồng đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 58,01 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty Cổ phần Siba Holdings đang nắm giữ 52,14% vốn điều lệ, tương ứng 477,89 tỷ đồng. Ông Trương Mạnh Linh sở hữu 2,14%, tương ứng 19,64 tỷ đồng. Các cổ đông khác nắm giữ 45,72% vốn điều lệ, tương ứng 418,97 tỷ đồng.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế gắn với yêu cầu minh bạch và bền vững, việc tuân thủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn phản ánh chất lượng quản trị của doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm, nơi có sự tham gia của nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng, tính minh bạch trong giao dịch, hóa đơn và hạch toán chi phí càng có ý nghĩa quan trọng. Những sai phạm được cơ quan thuế chỉ ra tại Lương Thực A An cho thấy doanh nghiệp vẫn cần rà soát chặt chẽ quy trình kiểm soát nội bộ, đặc biệt là việc xác minh tính hợp pháp của hóa đơn và đối tác giao dịch. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, việc củng cố nền tảng quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẽ là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.