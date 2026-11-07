Lương thực A An (AAN) bị xử phạt về thuế, nợ vay tài chính tăng hơn 81%

Bị truy thu, xử phạt thuế hơn nửa tỷ đồng

Theo thông tin công bố ngày 5/11/2026, CTCP Lương thực A An nhận được Quyết định số 17636/QĐ-HAN-KTr5-XPHC ngày 30/10/2026 của Thuế TP. Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Quyết định chỉ ra một số vi phạm liên quan đến việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Cụ thể, Lương thực A An bị phạt 66,29 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 106,6 triệu đồng do kê khai sai, không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến nghĩa vụ thuế trên tờ khai GTGT trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025 nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế là 172,89 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, Lương thực A An phải nộp bổ sung 331,47 triệu đồng thuế TNDN, gồm 53,58 triệu đồng của năm 2024 và 277,89 triệu đồng của năm 2025. Tiền chậm nộp thuế được xác định là 26,65 triệu đồng, tính đến hết ngày 26/10/2026.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo quyết định là 531,02 triệu đồng. Doanh nghiệp còn bị yêu cầu giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 444,82 triệu đồng.

CTCP Lương thực A An có nền tảng phát triển từ mảng kinh doanh gạo của Tập đoàn Tân Long. Ảnh: Lương thực A An.

Việc xử phạt diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận hoạt động kinh doanh có nhiều điểm sáng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Lương thực A An ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.223,18 tỷ đồng, tăng khoảng 48% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng khoảng 46%, lên 1.144,23 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 78,94 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng hơn gấp đôi, lên 31,05 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 65%, đạt gần 10 tỷ đồng. Chi phí tài chính đạt 16,96 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay.

Lợi nhuận trước thuế quý III của Lương thực A An ghi nhận 26,82 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,79 tỷ đồng, cũng tăng khoảng 110% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 3.224,75 tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 52,30 tỷ đồng, tăng khoảng 64%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 42,65 tỷ đồng, tăng khoảng 70%.

Lương thực A An ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh sau 9 tháng đầu năm. Ảnh: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026.

Hàng tồn kho tăng gần 87%, dư nợ vay tài chính vượt 1.090 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của CTCP Lương thực A An đạt 1.204,85 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 490 tỷ đồng, lên 1.094,41 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 81%. Khoản vay này chiếm gần 91% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Cùng với việc gia tăng vay nợ, quy mô tài sản của Lương thực A An cũng mở rộng đáng kể. Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản đạt 2.181,09 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng thêm 371,58 tỷ đồng, lên 799,15 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 87%.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng khoảng 44%, lên 720,01 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 683 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng các khoản phải thu ngắn hạn.

Dư nợ vay tài chính và hàng tồn kho của Lương thực A An tăng mạnh sau 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026.

Trong khi hàng tồn kho và các khoản phải thu gia tăng, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm hơn 52 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 122,57 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lương thực A An ghi nhận 231,84 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư tài chính dài hạn cũng phát sinh khoản 60 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa ghi nhận khoản mục này.

Về vốn chủ sở hữu, tại ngày 30/9/2026, Lương thực A An ghi nhận 976,23 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 916,50 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 58,01 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/9 đạt 976,23 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 916,50 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 58,01 tỷ đồng.