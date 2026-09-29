Lương Thịnh: Tạo nền tảng vững chắc để giảm nghèo bền vững

Đến thăm căn nhà mới xây khang trang, kiên cố của gia đình chị Hà Thị Thoa, thôn Quang Vinh, xã Lương Thịnh, ít ai nghĩ rằng những năm trước, gia đình chị liên tục có tên trong danh sách hộ cận nghèo của địa phương.

Năm 2025, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ dự án chăn nuôi trâu vỗ béo. Từ nguồn vốn hỗ trợ, kết hợp với tích lũy của gia đình, chị đầu tư mua 4 con trâu giống về chăm sóc.

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình chị Thoa đã ổn định sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Nhờ tuân thủ đúng kỹ thuật vỗ béo và chăm chỉ lao động, cuối năm 2025, lứa trâu đầu tiên xuất bán mang về cho gia đình chị 280 triệu đồng. Với số tiền lớn từ sức lao động của mình, chị Thoa không chỉ trích một phần để xây dựng căn nhà mới vững chãi mà còn mua gà, vịt và tái đàn thêm trâu giống để duy trì sản xuất.

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đồng hành của thôn, gia đình tôi đã có đòn bẩy để vươn lên thoát nghèo. Kinh tế khá hơn, chúng tôi yên tâm lao động để nuôi con trưởng thành - chị Thoa chia sẻ.

Nếu mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo là lời giải cho bài toán thu nhập, thì việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà thiếu hụt tiêu chí lại là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp người dân an tâm phát triển kinh tế. Trường hợp của chị Vũ Thị Loan (thôn Quang Vinh) là một điển hình.

Kinh tế khó khăn nên chị Loan không có điều kiện làm nhà mới. Nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp khiến hai mẹ con chị luôn bất an mỗi khi trời mưa lớn. Căn nhà dột nát không chỉ là rào cản sinh hoạt mà còn bào mòn ý chí vươn lên của người mẹ đơn thân.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, thông qua chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Nhà nước đã hỗ trợ gia đình chị 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận thôn vận động hỗ trợ 2 triệu đồng, cùng sự góp sức, giúp đỡ ngày công từ họ hàng và các nhà hảo tâm, căn nhà mới khang trang cùng gian bếp ấm cúng nhanh chóng được hoàn thành vào cuối năm 2025.

“Tôi rất phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ làm nhà kiên cố. Đây sẽ là động lực để tôi vươn lên trong cuộc sống”, chị Loan xúc động nói.

Chị Vũ Thị Loan (đứng giữa) trong căn nhà kiên cố được hỗ trợ xây dựng.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Lương Thịnh còn 1,027% hộ nghèo (24 hộ vừa thoát nghèo). Tuy nhiên, khi các tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo đa chiều tiếp tục được áp dụng chặt chẽ và toàn diện hơn theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, thách thức đặt ra cho chính quyền địa phương không chỉ là đưa thêm bao nhiêu hộ thoát nghèo, mà là làm sao để những hộ đã thoát nghèo không trở lại danh sách nghèo.

Để giải bài toán này, UBND xã Lương Thịnh đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ. Địa phương tập trung hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng; tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi; phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ và nhân rộng những mô hình kinh tế đã khẳng định được hiệu quả.

Địa phương đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, xã chú trọng phát huy nội lực của người dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và hạn chế tối đa tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Lương Thịnh, trong giai đoạn tiếp theo, xã tiếp tục rà soát chính xác từng đối tượng để có phương án hỗ trợ "đúng và trúng". Việc đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất sẽ là định hướng then chốt nhằm nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đảm bảo mục tiêu giảm nghèo thực chất và bền vững trên địa bàn.

Giảm nghèo bền vững không có đường tắt. Bằng việc kết hợp hài hòa giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước với tinh thần tự lực của Nhân dân, xã Lương Thịnh đang từng bước củng cố nội lực, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.