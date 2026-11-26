Về xã Lương Thịnh hôm nay, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn nơi đây đang từng ngày đổi thay. Những tuyến đường bê tông nối liền các khu dân cư, mở rộng lối vào từng thôn, bản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển sản xuất. Kết quả đạt được là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân.

Xác định GTNT là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Thịnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gắn đầu tư hạ tầng với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Đồng chí Phạm Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh khẳng định: “Giao thông đi trước sẽ tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”.

Từ định hướng đó, xã đã chủ động rà soát nhu cầu đầu tư, lựa chọn những tuyến đường thiết yếu, ưu tiên các khu vực có điều kiện đi lại khó khăn, đồng thời huy động và lồng ghép các nguồn lực hợp pháp để triển khai thực hiện. Đặc biệt, địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ 100% kinh phí đo đạc và các loại phí, lệ phí liên quan đến chỉnh lý biến động đất đai đối với những hộ hiến đất làm đường. Đây là giải pháp thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, củng cố niềm tin và khuyến khích người dân tích cực tham gia phong trào.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Nhân dân thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh ra quân làm đường giao thông nông thôn, hưởng ứng Lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.

Điểm nổi bật trong phong trào làm đường GTNT ở Lương Thịnh chính là tinh thần hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công lao động của Nhân dân. Không chỉ hưởng ứng chủ trương, nhiều hộ gia đình còn sẵn sàng nhường một phần diện tích đất ở, đất sản xuất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để mở rộng mặt đường, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

Theo chủ trương của xã, các tuyến đường mở mới trên địa bàn xã Lương Thịnh cơ bản đều có tổng chiều rộng mặt đường từ 6 - 7 m, đảm bảo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, đi lại của Nhân dân.

Tại thôn Đồng Hào, phong trào hiến đất làm đường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều hộ dân. Tiêu biểu như gia đình ông Hoàng Kim Thế hiến 1.500 m² đất; ông Hà Kim Ngay hiến 2.100 m² và ông Hà Ngọc Luận hiến 850 m².

Ông Hoàng Kim Thế chia sẻ: “Với suy nghĩ mở đường cho tương lai, gia đình tôi thống nhất hiến đất. Chúng tôi mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để người dân đi lại thuận lợi, kinh tế ngày càng phát triển”.

Bà Dương Thị Điệp - Trưởng thôn Đồng Hào, xã Lương Thịnh cho biết: “Chúng tôi luôn nắm những băn khoăn của người dân, nhất là các hộ phải hiến đất, dịch chuyển hàng rào hoặc công trình phụ trợ, đồng thời phối hợp với chính quyền xã giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Trong các cuộc họp thôn, mọi nội dung đều được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai để người dân cùng thống nhất. Khi người dân thấy được sự minh bạch, công trình mang lại lợi ích thiết thực cho cả cộng đồng thì hưởng ứng tích cực, nhiều hộ sẵn sàng hiến đất, góp kinh phí và ngày công để tuyến đường sớm hoàn thành”.

Tại thôn Liên Thịnh, phong trào hiến đất làm đường, làm cầu cũng được người dân tích cực hưởng ứng. Nhân dân đã hiến gần 10.000 m2 đất để làm đường giao thông, làm cầu trên địa bàn thôn. Tiêu biểu như hộ gia đình bà Lương Thị Thắng, ông Lương Kiên Cường, ông Nguyễn Đức Trọng, ông Hà Tiến Trường, bà Hoàng Thị Liễu…

Hiệu quả từ phong trào làm đường GTNT ở Lương Thịnh không chỉ được đo bằng số kilômét đường bê tông được xây dựng mà còn thể hiện qua những chuyển biến tích cực trong đời sống và sản xuất của người dân.

Hiện nay, hệ thống giao thông do UBND xã quản lý có trên 150 tuyến đường, tổng chiều dài 62,3 km, tỷ lệ cứng hóa đạt trên 91%.

Những tuyến đường được mở rộng, kiên cố hóa đã giúp việc vận chuyển nông sản thuận tiện hơn, giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện để hàng hóa tiếp cận thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Khi các tuyến đường hoàn thành, người dân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình; tích cực vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Bà Trần Thị Thu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Thịnh cho biết: “Thành công của phong trào làm đường giao thông bắt nguồn từ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng; sự điều hành linh hoạt, sát thực tế của chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân. Công khai, minh bạch các nguồn lực, phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo nền tảng vững chắc để chủ trương vào cuộc sống”.

Thời gian tới, xã Lương Thịnh tiếp tục tập trung hoàn thiện các tuyến đường ngõ xóm chưa được kiên cố hóa, nâng cấp các tuyến đường trục thôn còn hẹp, đồng thời huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn hợp pháp, ưu tiên đầu tư những công trình thiết yếu gắn với quản lý, bảo dưỡng và khai thác bền vững.