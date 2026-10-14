Lương Thịnh đẩy nhanh tiến độ thi công 14 công trình giao thông nông thôn

Năm 2026, xã Lương Thịnh được phê duyệt đầu tư 14 công trình đường giao thông nông thôn tại các thôn, với tổng chiều dài 5,73 km, tổng mức đầu tư 15,925 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 8,58 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách xã, còn lại là nguồn vốn huy động đóng góp từ Nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Năm 2026, xã Lương Thịnh được phê duyệt đầu tư 14 công trình đường giao thông nông thôn.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh kiểm tra tiến độ bê tông giao thông thôn Phương Đạo.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo xã yêu cầu Phòng Kinh tế tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công chủ động bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các công trình vượt kế hoạch về thời gian nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

Lãnh đạo xã kiểm tra tiến độ làm cầu tại thôn Liên Thịnh, xã Lương Thịnh.

Lãnh đạo xã cũng giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công.

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông nông thôn góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Lương Thịnh.