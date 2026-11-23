Khi Trại giam hạnh phúc vượt mốc 100 tỷ đồng vào tối 22/11, Trung Lùn lập “hat-trick” khi ba dự án liên tiếp đều nằm trong câu lạc bộ trăm tỷ. Tuấn Trần nhờ vậy cũng có phim thứ 7 trên trăm tỷ đồng. Ma Ran Đô cũng tiếp tục ghi danh với chuỗi dự án có doanh thu tốt.

Song với Lương Thế Thành, đây là phim điện ảnh đầu tiên trong vài thập niên làm nghề, chạm tới cột mốc 100 tỷ đồng.

'Tôi từng mặc cảm, tội lỗi khi phim lỗ'

- Ba phim trong hai năm nhưng 'Hoàng tử quỷ' và 'Mesdames Thanh Sắc' thua lỗ đến 'Trại giam hạnh phúc' lại gây sốt phòng vé, với doanh thu vượt 100 tỷ đồng, biên độ cảm xúc của anh thay đổi ra sao?

Cảm xúc trong tôi vỡ òa. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh, tôi mới có cảm nhận rằng phim mình tham gia được 100 tỷ đồng. Mọi thứ thật khó tả. Cảm ơn khán giả đã yêu thương dự án cùng tất cả anh em ê-kíp.

Từ thời điểm phim ra rạp ít ngày trước đến nay, lúc nào tôi cũng mở điện thoại, kiểm tra doanh thu liên tục. Rồi tôi bắt đầu đọc tin nhắn của bạn bè và xem những review của mọi người trên báo chí, mạng xã hội.

Hầu như mọi người đều cảm thấy rất thích, ấn tượng với phim Trại giam hạnh phúc. Đồng nghiệp, khán giả cũng dành những phản hồi tích cực với nhân vật Long Đầu Bò của tôi. Đây là một vai diễn khá khá lạ so với những gì tôi từng thể hiện trên phim ảnh từ xưa đến giờ. Tất cả chia sẻ từ mọi người, sự ủng hộ đều là niềm hạnh phúc và cũng là động lực rất lớn đối với tôi.

Tất nhiên, khi phim có doanh thu tốt thì bản thân diễn viên cũng có tiếng tăm, được khán giả yêu mến và có thêm nhiều dự án khác. Nhưng nếu kết quả không như mong đợi, phim thua lỗ thì tất cả đều bị ảnh hưởng chung, không chỉ là nhà sản xuất. Bản thân tôi từng trải qua cảm giác buồn bã, lo lắng, thậm chí mặc cảm, tội lỗi khi phim thất bại doanh thu.

- Tại sao trong anh lại hình thành sự mặc cảm, tội lỗi khi phim thất bại doanh thu. Vì cũng không ít diễn viên khác từng chia sẻ rằng trách nhiệm của họ chỉ là hoàn thiện vai diễn, còn câu chuyện doanh thu, thành công hay thất bại đều thuộc về nhà sản xuất?

Đơn giản thôi. Tôi nghĩ thế này. Hồi xưa, để sản xuất một bộ phim điện ảnh, kinh phí chỉ dao động khoảng 8 tỷ. Và khi doanh thu đạt tầm 30-40 tỷ đồng, nhà sản xuất đã có lãi.

Hơn 10 năm trước, điện ảnh Việt chưa quá phát triển như bây giờ, chủ yếu là phim truyền hình. Thị trường cũng chưa có nhiều cụm rạp. Người xem chưa hình thành thói quen với việc đi xem phim ngoài rạp.

Còn hiện tại, điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và đầu tư rất nhiều. Để sản xuất một bộ phim bây giờ không dưới 20-30 tỷ đồng. Và nhà sản xuất bỏ ra số tiền đó không phải là chuyện nhỏ.

Ngoài tiền bạc còn tâm huyết, chất xám mà họ bỏ vào dự án. Chưa kể, bao nhiêu nhân sự tham gia vào một bộ phim điện ảnh. Hàng trăm con người dồn sức để làm ra một tác phẩm như vậy. Khi đem chiếu ngoài rạp mà bị thua lỗ thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng hết.

Cái lỗ đầu tiên là gì? Là lỗ về tinh thần.

Tác phẩm làm ra mà không được mọi người đón nhận, ai cũng buồn hết. Người buồn nhiều nhất là nhà sản xuất. Họ vừa xuống tinh thần, vừa lỗ tiền bạc.

Nhà sản xuất bỏ tiền ra để mời mình là một chuyện, phần còn, họ cũng đặt niềm tin. Họ mong muốn mình góp một phần công sức vào tác phẩm để phim thành công.

Mặc dù doanh thu không ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, nhưng tham gia một bộ phim mà khi phát hành bị thua lỗ, bản thân rất buồn bã, chán nản. Khán giả có thể nghĩ một phim thì không sao, nhưng hai, ba rồi bốn phim mà dự án nào cũng thua lỗ, mọi người sẽ bắt đầu bàn tán. Họ nói diễn viên này tham gia phim nào cũng lỗ hết. Lúc đó, tôi bắt đầu bị tụt cảm xúc, mất phương hướng và buồn.

Tôi không biết có nên tiếp tục theo con đường diễn xuất nữa hay không. Tại vì phim nào mình tham gia cũng lỗ hết. Phim nào mình làm cũng thua hết. Buồn chứ.

Cho nên, tôi nghĩ doanh thu là điều mà tất cả diễn viên đều trăn trở. Ai tham gia bất kỳ phim nào cũng muốn thắng hết. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng vấn đề này còn tùy thuộc vào khán giả. Nhà sản xuất, diễn viên muốn là một chuyện, khi phim ra rạp còn phải xem khán giả có đón nhận tác phẩm đó hay không. Sau những dự án, tôi đúc kết, rút kinh nghiệm để cải thiện, tránh vấp phải những vấn đề trước đó.

'Sự biến thái của Long Đầu Bò khiến tôi ghê sợ'

- Có phải nỗi lo này cũng xuất phát từ một 'quy tắc ngầm' trong giới điện ảnh là nếu diễn viên liên tiếp tham gia 3 dự án phim thua lỗ, họ không còn là ứng viên để nhà sản xuất 'chọn mặt gửi vàng'?

Không, điều này không phải quy tắc ngầm gì đâu. Tôi nghĩ thực tế này rất dễ hiểu thôi.

Ví dụ bây giờ, chúng ta đi học. Ngày đầu, mình trả bài không thuộc, ngày thứ hai không thuộc, ngày thứ ba không thuộc, ngày thứ tư cũng không thuộc, chắc chắn cô giáo sẽ cho điểm thấp, xếp vào hạng dưới trung bình.

Phim ảnh cũng vậy. Khi một người nghệ sĩ tham gia một phim, hai phim thua lỗ doanh thu không sao. Nhưng nếu đến 3 phim, 4 phim mà vẫn vậy, nhà sản xuất sẽ bắt đầu đặt dấu hỏi có nên tiếp tục mời người nghệ sĩ đó hay không.

Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào nhận định của nhà sản xuất, chứ không phải một quy luật nào hết. Có nhiều nhà sản xuất vẫn sẵn sàng mời diễn viên dù họ vừa tham gia mấy phim liên tiếp bị lỗ. Bởi vì họ phân tích, biết được vấn đề đó không phải lỗi của diễn viên.

- Trở lại với 'Trại giam hạnh phúc', Long Đầu Bò là dạng vai khá lạ, đặc biệt không chỉ ở dự án này, mà cả thị trường điện ảnh Việt nhiều năm qua. Anh đã xây dựng "back-ground" cho nhân vật mang dấu hiệu của một kẻ thái nhân cách, với hành động máu lạnh này ra sao?

Khi nhận vai diễn Long Đầu Bò này, thật sự tôi rất áp lực. Không phải vì đây là vai phản, cái khó là phải diễn như thế nào đặc biệt, ấn tượng và lạ trên màn ảnh.

Tôi không thích diễn kiểu cứ phản diện là phải trợn mắt, la hét hay đập phá này kia. Mọi thứ phải thật bình thường, nhưng khi khán giả nhìn vào nhân vật, họ bỗng cảm thấy sợ.

Để đảm nhận vai này, tôi coi rất nhiều phim về tù nhân ở Bắc Mỹ. Tôi quan sát tạo hình, cách họ sinh hoạt, nói chuyện, hành xử với những tù nhân khác trong trại giam. Ở những bộ phim đó, cách các đạo diễn triển khai, kể chuyện, khai thác rất phóng khoáng, thoải mái, không quá nhiều giới hạn.

Sau thời gian tìm tòi, học hỏi, tôi mới đúc kết ra cách diễn phù hợp với vai Long Đầu Bò này. Tôi tiếp tục trao đổi với đạo diễn Trung Lùn về nhân vật. Hai anh em thống nhất đưa lối diễn đó vào phim.

- Những cảnh như cưỡng bức tù nhân Minh Hữu (Gi A Nguyễn) là có sẵn trong kịch bản hay anh thêm thắt cho nhân vật?

Cảnh này có từ trong kịch bản rồi. Khi workshop, tôi và Gi A Nguyễn đã thảo luận, trao đổi với đạo diễn kỹ lưỡng.

Mấy tháng trời, anh em tập đi tập lại cảnh quay này. Rồi đạo diễn góp ý thêm. Anh Trung Lùn cũng ngắm sẵn các góc quay thế nào cho cảnh này. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn, cho nên khi ra set quay, mọi việc đều rất suôn sẻ. Về mặt diễn xuất, tôi không gặp khó khăn gì. Với những cảnh này, chỉ cần đạo diễn cân chỉnh góc quay, ánh sáng sao cho phù hợp.

- Và khi lên màn ảnh rộng, mọi thứ vẫn như kỳ vọng và hình dung ban đầu của anh chứ?

May mắn là mọi thứ như tôi kỳ vọng. Các cảnh quay của nhân vật Long Đầu Bò không bị cắt nhiều.

Thật sự, khi quay xong đến lúc hậu kỳ, bản thân tôi khá lo lắng vì nhiều chi tiết trong phim khá ghê. Đến tôi còn không chấp nhận được sự biến thái của nhân vật này.

'Trung Lùn dễ giận dữ, bốc đồng'

- Các diễn viên khác đều chia sẻ chung nỗi ám ảnh khi làm việc với Trung Lùn. Trải nghiệm của anh trong lần đầu hợp tác với đàn anh ở dự án này?

Mỗi đạo diễn sẽ có một phong cách làm việc khác nhau. Bản thân tôi đã làm việc với rất nhiều đạo diễn từ xưa đến giờ rồi. Tôi cảm thấy các đạo diễn đều có một điểm chung là muốn tác phẩm của mình thật hay.

Chính vì mục tiêu đó, mỗi người đều có cách biểu hiện khác nhau, tùy theo tính cách cá nhân. Có đạo diễn la hét, có người nhẹ nhàng, chọn cách thủ thỉ với dàn diễn viên. Có đạo diễn lại chọn cách nói thẳng thắn, trực diện.

Để làm chi? Để người diễn viên ý thức được rằng mình phải làm tốt hơn yêu cầu mà đạo diễn đưa ra. Tất cả chung quy cũng chỉ muốn tác phẩm thật ấn tượng.

Với đạo diễn Trung Lùn, tôi cũng không còn lạ gì tính cách của anh ấy nữa. Tôi đã làm việc với anh ấy nên biết rõ. Khi lên phim trường, sự giận dữ và bốc đồng của anh Trung Lùn là điều hết sức bình thường. Anh ấy la xong rồi thôi còn mọi người vẫn cười hề hề. Anh em tiếp tục ngồi nói chuyện, tán gẫu bình thường sau khi quay xong. Chẳng có gì đâu.

- Lúc căng thẳng nhất trên phim trường, Trung Lùn ra sao?

Anh ấy bắt đầu đi ra khỏi phòng monitor rồi lẩm bẩm một mình, bứt tóc vò đầu, la hét. Kiểu như tức mà không biết làm gì, nên bỏ đi một góc khác cho hả giận, chứ cũng không đập monitor hay trút vào ai.

Đó chỉ là sự bộc phát trong tình huống mà anh mong muốn quay được cảnh này, ý đồ kia nhưng diễn viên không làm được.

- Ở thời điểm hiện tại, nếu phải kể tên nỗi sợ lớn nhất, với anh là gì?

Nỗi sợ và cũng là mối bận tâm lớn nhất của tôi hiện tại là sức khỏe. Tôi không biết mình còn giữ được sức khỏe tốt để có thể gánh vác việc gia đình, vừa làm được công việc mà bản thân yêu thích, đó là diễn viên hay không.

Sức khỏe rất quan trọng. Khi có sức khỏe tốt, tôi thấy mình làm được hết. Nếu không, tiền bạc nhiều đến cỡ nào cũng thua.

Bằng chứng là khi gia đình có em bé thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình không còn giống như 8 năm trước, lúc Diễm có con đầu lòng. Thời điểm ấy, tôi chăm con khỏe lắm, không có mệt như bây giờ đâu.

Còn hiện tại, tôi đã ngoài 40 rồi, sức khỏe giảm dần. Công việc cũng không còn nhiều như trước. Vì vậy, cứ mỗi dự án đến, tôi luôn dốc hết sức, tâm huyết.

May mắn là sau lưng tôi luôn có Diễm. Hai vợ chồng luôn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, để cân đối giữa công việc và cuộc sống gia đình. Nếu tôi có nhiều dự án, Diễm sẵn sàng lùi lại phía sau, chăm lo cho con cái. Và ngược lại.