Mới đây, bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm Việt có tốc độ bán vé ấn tượng nhất năm 2026. Giữa không khí ăn mừng của đoàn phim, Lương Thế Thành không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên có một tác phẩm điện ảnh mình tham gia chạm đến cột mốc đáng mơ ước này.

Trên trang cá nhân, Lương Thế Thành hào hứng chia sẻ: "Ôi cảm xúc thật là vỡ oà, lần đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh tui mới cảm nhận đc phim mình tham gia đã đc 100 tỏi". Nam diễn viên đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả và toàn bộ ê kíp vì đã góp phần tạo nên thành tích đặc biệt.

Lương Thế Thành vỡ òa khi lần đầu có phim điện ảnh tham gia cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Ảnh: FBNV.

Niềm vui của Lương Thế Thành càng có ý nghĩa khi nhìn lại hành trình điện ảnh nhiều thăng trầm. Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua Miền Đất Phúc, Mùi Ngò Gai và Cổng Mặt Trời, anh sở hữu sự nghiệp truyền hình đáng ngưỡng mộ nhưng lại chưa thực sự gặp nhiều may mắn với phim chiếu rạp.

Sau khoảng một thập kỷ ít xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lương Thế Thành trở lại đầy kỳ vọng với Hoàng Tử Quỷ vào năm 2025. Anh dành nhiều tâm sức rèn luyện thể hình, thực hiện những cảnh hành động khó và tìm cách làm mới diễn xuất. Tuy nhiên, bộ phim không đạt doanh thu như mong đợi, khiến màn tái xuất của nam diễn viên để lại không ít tiếc nuối.

Trước Trại Giam Hạnh Phúc, hành trình chinh phục phòng vé của Lương Thế Thành trải qua không ít thăng trầm. Ảnh: FBNV.

Bước sang năm 2026, Lương Thế Thành tiếp tục thử sức với Mesdames Thanh Sắc trong vai Bá Dũng. Dù mang đến một màu sắc nhân vật khác biệt, tác phẩm chỉ thu khoảng 17 tỷ đồng và chưa tạo được cú hích đáng kể cho sự nghiệp điện ảnh của anh.

Phải đến Trại Giam Hạnh Phúc, Lương Thế Thành mới thực sự có màn bứt phá gây chú ý. Dưới bàn tay đạo diễn Trung Lùn, nam diễn viên hóa thân thành Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò, một phạm nhân nguy hiểm, tàn nhẫn và có tâm lý méo mó. Đây được xem là một trong những vai phản diện gai góc nhất mà anh từng đảm nhận.

Để hóa thân thành nhân vật, Lương Thế Thành chấp nhận cạo trọc đầu, tạo những vết sẹo dữ tợn trên gương mặt và phủ kín cơ thể bằng hình xăm giả. Ngoại hình thay đổi đến mức chính gia đình cũng phải sửng sốt. Mẹ anh lo lắng khi nhìn thấy con trai, trong khi con trai nhỏ hoảng sợ trước diện mạo khác lạ của bố.

Lương Thế Thành gây bất ngờ với diện mạo đầu trọc, đầy hình xăm khi hóa thân thành phạm nhân Long Đầu Bò. Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, bà xã Thúy Diễm còn hài hước tiết lộ chuyện phải để chồng ngủ ngoài sofa vì lớp hóa trang quá đáng sợ và mực xăm giả dễ dây ra chăn gối. Câu chuyện hậu trường nhanh chóng thu hút sự quan tâm, cho thấy những hy sinh ít người biết phía sau một vai diễn.

Không chỉ gây sốc bằng tạo hình, Lương Thế Thành còn nhận được nhiều lời khen nhờ cách thể hiện nhân vật đầy ám ảnh. Ánh mắt lạnh lùng, nụ cười khó đoán cùng những hành động bất thường khiến Long Đầu Bò trở thành một trong những nhân vật được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Vai phản diện gai góc trong Trại Giam Hạnh Phúc đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của Lương Thế Thành. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, ban đầu Lương Thế Thành từng e ngại khi được đạo diễn Trung Lùn giao vai diễn này. Tuy nhiên, mong muốn thoát khỏi hình tượng người đàn ông hiền lành, lịch lãm đã thôi thúc anh chấp nhận thử thách. Sự liều lĩnh ấy cuối cùng được đền đáp bằng hiệu ứng khán giả tích cực cùng thành công thương mại của bộ phim.

Theo Box Office Vietnam, Trại Giam Hạnh Phúc vượt mốc 100 tỷ đồng vào tối 22/11, chưa đầy ba ngày sau khi chính thức công chiếu. Thành tích đưa tác phẩm trở thành phim Việt thứ ba cán mốc doanh thu này nhanh nhất năm 2026, sau Thỏ Ơi!! và Trại Buôn Người. Đây cũng là bộ phim điện ảnh thứ ba của đạo diễn Trung Lùn vượt mốc trăm tỷ.

Thành công của Trại Giam Hạnh Phúc mang đến cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh của Lương Thế Thành. Ảnh: FBNV.

Với Lương Thế Thành, cột mốc 100 tỷ không đơn thuần là một con số phòng vé. Sau nhiều năm nỗ lực khẳng định bản thân ở địa hạt điện ảnh, nam diễn viên cuối cùng đã có thể tận hưởng niềm vui từ một tác phẩm thành công vang dội. Quan trọng hơn, vai Long Đầu Bò cho thấy Lương Thế Thành hoàn toàn có thể bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục khán giả bằng những hình tượng gai góc và khác biệt.