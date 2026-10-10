Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lương Thế Thành thông báo Thúy Diễm đã hạ sinh con thứ hai. Sau thời gian mong chờ, gia đình nam diễn viên chính thức chào đón thêm thành viên mới là một bé gái có tên thân mật Rosie.

Trong bài đăng, Lương Thế Thành chia sẻ niềm hạnh phúc khi được gặp con gái: "Hello World! Hello Rosie. Chào mừng con gái yêu của ba Thành, mẹ Diễm đến với thế giới này". Anh cho biết vợ chồng đã trải qua những ngày mong chờ trước khi đón con chào đời bình an, trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm đón con thứ 2 chào đời.

Đối với Lương Thế Thành, khoảnh khắc lần đầu được nhìn thấy và ôm con gái vào lòng mang đến cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nam diễn viên bày tỏ: "Ba không biết phải nói thế nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy con, được ôm con vào lòng và gọi con là con gái của ba". Bên cạnh niềm vui khi gia đình có thêm thành viên, anh cũng gửi gắm những mong ước giản dị dành cho con gái nhỏ.

"Ba mẹ không mong gì nhiều, chỉ mong Rosie của ba luôn khỏe mạnh, bình an, lớn lên thật vui vẻ và được sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Chào mừng con đến với gia đình mình, cô gái nhỏ của ba mẹ. Ba yêu con, Rosie", Lương Thế Thành viết.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người bày tỏ niềm vui khi gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm có thêm thành viên mới, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp đến hai vợ chồng và bé Rosie.

Đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lương Thế Thành và Thúy Diễm thông báo tin vui mang thai con thứ hai.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là một trong những cặp đôi diễn viên được yêu mến và có cuộc hôn nhân viên mãn bậc nhất của màn ảnh Việt. Lương Thế Thành xuất phát điểm là một diễn viên tài năng được đào tạo bài bản từ trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nổi danh qua các bộ phim đình đám như Miền Đất Phúc, Cổng Mặt Trời. rong khi đó, Thúy Diễm bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi gặt hái thành công vang dội ở mảng phim truyền hình với các tác phẩm như Cát Đỏ, Trạm Cứu Hộ Trái Tim.

Cơ duyên đưa cả hai đến với nhau bắt đầu từ năm 2012, khi họ cùng tham gia bộ phim Trái Tim Hoa Hồng. Quá trình làm việc chung tạo cơ hội để hai diễn viên tìm hiểu và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, cặp đôi giữ kín chuyện riêng tư, hạn chế thể hiện tình cảm trên phim trường. Đến năm 2014, họ mới công khai mối quan hệ, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Sau khoảng bốn năm, Lương Thế Thành và Thúy Diễm tổ chức đám cưới vào tháng 4/2016. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ trở thành bạn đời, cùng đồng hành trong công việc và cuộc sống. Sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình và những chương trình giải trí.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là một trong những cặp đôi diễn viên được yêu mến và có cuộc hôn nhân viên mãn bậc nhất của màn ảnh Việt.

Tháng 6/2018, gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm đón con trai đầu lòng, bé Bảo Bảo, tên thật là Lương Thế Bảo. Sự xuất hiện của con trai mở ra một giai đoạn mới trong cuộc sống của hai diễn viên. Từ đó, bên cạnh công việc diễn xuất, cả hai dành nhiều sự quan tâm cho việc chăm sóc và nuôi dạy con. Trên mạng xã hội, vợ chồng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên Bảo Bảo, cho thấy sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

Đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Thúy Diễm thông báo tin vui mang thai con thứ hai. Sau nhiều tháng chờ đợi, sự ra đời của bé Rosie đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình xây dựng tổ ấm của hai diễn viên.