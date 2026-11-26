Mới đây, bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc chính thức vượt mốc 180 tỷ đồng doanh thu phòng vé sau những ngày đầu công chiếu. Thành tích này không chỉ mang đến niềm vui cho toàn bộ ê-kíp mà còn khiến Lương Thế Thành không giấu được sự xúc động. Bởi sau nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu tiên nam diễn viên có một bộ phim điện ảnh mình tham gia đạt được cột mốc đáng mơ ước này.

Đằng sau niềm hạnh phúc ấy là hành trình không ít thăng trầm của nam diễn viên trên màn ảnh rộng. Trong khoảng hai năm trở lại đây, Lương Thế Thành liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh với mong muốn làm mới hình ảnh và thử sức ở những dạng vai khác biệt. Tuy nhiên, Hoàng Tử Quỷ (2025) và Mesdames Thanh Sắc (2026) đều không đạt được thành tích phòng vé như kỳ vọng. Đặc biệt, Mesdames Thanh Sắc chỉ thu về khoảng 16,6 tỷ đồng, để lại không ít tiếc nuối cho những người tham gia dự án.

Lương Thế Thành xúc động khi lần đầu có phim điện ảnh vượt mốc trăm tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, thành công của Trại Giam Hạnh Phúc càng trở nên ý nghĩa. Trong phim của đạo diễn Trung Lùn, Lương Thế Thành đảm nhận vai Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò, một phạm nhân nguy hiểm, hung hãn và có tâm lý méo mó. Khác xa hình ảnh lịch lãm, hiền lành thường thấy, nam diễn viên xuất hiện với đầu cạo trọc, cơ thể phủ đầy hình xăm, tạo hình bặm trợn và ánh mắt đầy đe dọa.

Đây cũng là một trong những vai phản diện gai góc nhất trong sự nghiệp của Lương Thế Thành. Để hóa thân vào nhân vật, anh dành thời gian tìm hiểu cách sinh hoạt, hành xử của những tù nhân, đồng thời nghiên cứu các bộ phim về đề tài nhà giam. Sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình cùng cách thể hiện nhân vật khiến Long Đầu Bò trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của tác phẩm.

Ở tuổi 44, Lương Thế Thành vốn đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua Miền Đất Phúc, Mùi Ngò Gai, Cổng Mặt Trời và Mẹ Ghẻ. Anh có nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, song hành trình chinh phục màn ảnh rộng lại không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Lương Thế Thành lột xác với vai phản diện gai góc trên màn ảnh rộng. Ảnh: NSX

Từ cột mốc trăm tỷ ban đầu, Trại Giam Hạnh Phúc hiện đã cán mốc 180 tỷ đồng và tiếp tục tiến gần đến doanh thu 200 tỷ đồng. Thành tích ngày càng khả quan của bộ phim khiến niềm vui của Lương Thế Thành càng thêm trọn vẹn. Sau những dự án chưa đạt được kỳ vọng về doanh thu, nam diễn viên cuối cùng cũng có một dấu ấn đáng nhớ trên màn ảnh rộng.

Ở tuổi 44, khi đã có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, niềm hạnh phúc của Lương Thế Thành có lẽ không chỉ nằm ở những con số phòng vé, mà còn ở cảm giác được khán giả đón nhận và nhìn thấy nỗ lực của mình được đền đáp.