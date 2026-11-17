Đạo diễn Trung Lùn cho biết, anh muốn làm một bộ phim đầy tình người ngay chính nơi mà mọi người thường cho rằng không tình người nhất. Tuấn Trần đặc biệt yêu thích vai diễn thầy giáo Phúc. Trong khi đó, Lương Thế Thành đã khai phá tiềm năng diễn xuất từ chính vai diễn khiến anh ám ảnh trong Trại giam hạnh phúc.

Lương Thế Thành có một “vai diễn để đời” với Long Đầu Bò trong phim này. Nam diễn viên chia sẻ: “Chưa bao giờ có ai dám giao vai diễn biến thái, gai góc như vậy cho tôi. Anh Trung là người đầu tiên khai thị, cho tôi biết rằng mình có thể làm được. Sau vai diễn này, tôi tự tin hơn với những vai diễn gai góc trong tương lai”.

Lương Thế Thành cống hiến cho vai diễn đến mức ám ảnh: “Tôi bị dị ứng, chân tôi rất ngứa và giờ đã để lại sẹo do vẽ henna. Lúc xăm henna về nhà, ba mẹ và vợ con không còn ai đón nhận. Thậm chí, vợ không cho ngủ chung, bắt ra sofa, tại mình vừa đầu trọc, vừa có hình xăm nên vợ bị giật mình”.

Ngoài ra, khi nói về "cảnh nóng" với bạn diễn Gi A Nguyễn, Lương Thế Thành cho biết, trước khi vô set quay, cả hai đã tập luyện và bàn bạc kỹ để mang lại hiệu quả tốt nhất. Với anh, cảnh quay này không mất quá nhiều thời gian nhưng đủ để khiến khán giả thấy sự tàn nhẫn của nhân vật Long Đầu Bò.

Cách diễn của Tuấn Trần trong vai thầy giáo Phúc trở nên biến hóa, vừa thể hiện được nét lơ ngơ, hiền lành nhưng cũng đầy cương quyết với những nỗi đau ẩn giấu bên trong. Dù bận rộn với nhiều dự án điện ảnh, Tuấn Trần vẫn dành nhiều thời gian cho kịch bản, bộ phim và nhân vật của mình.

Bên cạnh Tuấn Trần và Lương Thế Thành, các diễn viên khác cũng đã dành nhiều tâm huyết cho cho phim. Hoàng Phi cũng đưa ra những gợi ý về tạo hình nhân vật sau khi nghiền ngẫm kịch bản. Gi A Nguyễn quyết định tham gia Trại giam hạnh phúc, dù từng có ý định không nhận đóng vai đồng tính trên màn ảnh.

Đạo diễn Trung Lùn nói: “Khi đưa bộ phim đến với khán giả, mỗi người hẳn sẽ có một góc nhìn riêng. Tôi đã cố gắng kể những gì tích cực nhất cho khán giả. Nếu kể một cách tế nhị hơn, tôi e rằng khán giả sẽ không chấp nhận, cho rằng phim không đời, đạo diễn không quan sát và tìm hiểu thực tế”.