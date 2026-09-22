Lương Thế Thành gây bàn tán

Lương Thế Thành đang nhận được sự quan tâm khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai Hai Thiện trong Giọt Lệ Kim Tiền. Nhân vật có nhiều phân cảnh bi thương, liên tục chìm trong đau khổ sau khi vợ qua đời. Tuy nhiên, thay vì tạo ra không khí xúc động như kỳ vọng, những cảnh khóc của nam diễn viên lại khiến một bộ phận khán giả bật cười.

Giọt Lệ Kim Tiền mới lên sóng những tập đầu nhưng Hai Thiện đã trải qua biến cố lớn. Anh là con trai của bà Tư Hòa, chủ hiệu buôn Thịnh Phát, đồng thời có cuộc sống hôn nhân được xây dựng trên tình cảm dành cho vợ. Sau khi vợ mắc bệnh rồi qua đời, Thiện suy sụp, tìm đến rượu để giải tỏa nỗi đau. Anh dần bỏ bê việc kinh doanh và không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến cậu con trai nhỏ.

Vai diễn mới của Lương Thế Thành sau Bóng Ma Hạnh Phúc khiến khán giả không khỏi bàn tán.

Chính chuỗi phân cảnh này trở thành điểm được khán giả bàn luận. Trên mạng xã hội, một số người xem cho rằng biểu cảm của Lương Thế Thành trong những cảnh khóc mang đến cảm giác hài hước hơn là bi thương. Những bình luận như "vào cảnh bi mà người ta mắc cười" hay nhận xét rằng nam diễn viên "khóc nhìn hài" xuất hiện xoay quanh các đoạn phim được chia sẻ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu biểu cảm khóc của Lương Thế Thành trở thành chủ đề được khán giả nhắc đến. Trước đó, khi tham gia Bóng Ma Hạnh Phúc, nam diễn viên cũng từng gây chú ý với những cảnh nhân vật Dũng khóc vì hối hận sau những sai lầm trong hôn nhân. Vì vậy, màn tái xuất trong Giọt Lệ Kim Tiền khiến một bộ phận khán giả liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc này.

Lương Thế Thành đảm nhận vai Hai Thiện trong Giọt Lệ Kim Tiền.

Lương Thế Thành và Hoài An cũng tiếp tục có màn kết hợp đáng chú ý khi cùng đảm nhận vai mẹ - con trong phim. Trong quá trình quay, Hoài An từng chia sẻ về việc nhân vật của con trai liên tục rơi nước mắt, qua đó phần nào cho thấy Hai Thiện là một vai diễn có nhiều trường đoạn cảm xúc.

Dù nhận phản ứng trái chiều ở những cảnh khóc, vai Hai Thiện vẫn là một mắt xích quan trọng trong phần đầu của Giọt Lệ Kim Tiền. Nhân vật này xuất hiện trong câu chuyện về gia đình Thịnh Phát và có ảnh hưởng trực tiếp đến những biến cố về sau.

Sau khi vợ mất, Thiện đưa Gấm - một cô gái có nét giống người vợ quá cố về nhà khi biết cô mang thai với mình. Tuy nhiên, anh không dành cho Gấm tình yêu, không đăng ký kết hôn và cũng không thừa nhận bé Nghĩa là con ruột. Những lựa chọn của Thiện tạo thêm nhiều mâu thuẫn cho câu chuyện gia đình, đồng thời mở ra chuỗi bi kịch kéo dài sang phần tiếp theo của bộ phim.

Giọt Lệ Kim Tiền xoay quanh những biến cố liên quan đến tiền bạc, gia đình và số phận của các nhân vật.

Giọt Lệ Kim Tiền được xây dựng qua hai giai đoạn cách nhau 15 năm, xoay quanh những biến cố liên quan đến tiền bạc, gia đình và số phận của các nhân vật. Sau phần câu chuyện của Gấm và Hai Thiện, phim chuyển sang tuyến nhân vật Hương do Lê Hạ Anh đảm nhận.

Trong năm 2026, Lương Thế Thành tiếp tục xuất hiện ở cả màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Bên cạnh Giọt Lệ Kim Tiền và Bóng Ma Hạnh Phúc, anh sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng trong Trại Giam Hạnh Phúc vào tháng 11/2026. Việc liên tục đảm nhận những dạng vai khác nhau giúp nam diễn viên duy trì sự hiện diện trên màn ảnh, trong đó những phản ứng xoay quanh vai Hai Thiện cũng trở thành một điểm được khán giả chú ý khi phim đang phát sóng.