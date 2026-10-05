Lương Thế Thành đón tin vui trước ngày trọng đại

Mới đây, ê-kíp Trại Giam Hạnh Phúc đã thông báo tin vui đến khán giả. Tác phẩm trở thành phim Việt khởi chiếu trong tháng 11 nhận được nhiều lượt thảo luận nhất trên mạng xã hội. Theo số liệu từ Socialite, bộ phim hiện ghi nhận hơn 32.000 lượt thảo luận.

Thành tích trên phần nào cho thấy sự quan tâm của người hâm mộ dành cho tác phẩm. Đồng thời, kết quả này cũng giúp bộ phim có thêm lợi thế về độ phủ truyền thông trước khi chính thức phát hành.

Trại Giam Hạnh Phúc có sự tham gia của Lương Thế Thành đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua phim Việt tháng 11.

Trại Giam Hạnh Phúc xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), một giáo viên hiền lành nhưng phải chấp hành án tù sau khi bị kết tội giết người. Bước vào môi trường khắc nghiệt phía sau song sắt, Phúc đối diện với những mối quan hệ phức tạp giữa các phạm nhân và quản giáo, đồng thời tìm cách giữ bản tính lương thiện trong hoàn cảnh đầy thử thách.

Trong câu chuyện đó, Lương Thế Thành đảm nhận vai Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò. Đây là một phạm nhân có quá khứ phạm tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Tấn Long mang tính cách gai góc, nguy hiểm và là nhân vật tạo ra nhiều áp lực cho các phạm nhân trong môi trường phía sau song sắt, qua đó góp phần tạo thêm xung đột cho mạch phim.

Để hóa thân thành Long Đầu Bò, Lương Thế Thành có màn thay đổi ngoại hình đáng chú ý. Nam diễn viên cạo trọc đầu, trên mặt xuất hiện một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt xuống gò má. Phần cổ, ngực và hai cánh tay được phủ bởi nhiều hình xăm. Kết hợp với bộ đồng phục phạm nhân và ánh mắt sắc lạnh, tạo hình mới khiến Lương Thế Thành gần như khác biệt so với vẻ ngoài lịch lãm quen thuộc.

Lương Thế Thành đảm nhận vai Tấn Long.

Việc Trại Giam Hạnh Phúc nhận được lượng thảo luận nổi bật trên mạng xã hội trước ngày phát hành mang đến tín hiệu tích cực cho ê-kíp và dàn diễn viên. Với Lương Thế Thành, đây cũng là một dấu mốc đáng chú ý khi nam diễn viên trở lại màn ảnh rộng với hình tượng gai góc, nhiều khác biệt.

Trại Giam Hạnh Phúc do đạo diễn Nguyễn Nhật Trung thực hiện, dự kiến ra rạp ngày 20/11/2026. Bộ phim được kỳ vọng tạo thêm màu sắc cho phòng vé Việt trong tháng 11 với câu chuyện xoay quanh cuộc sống phía sau song sắt và những con người phải đối diện với quá khứ, lỗi lầm của mình.