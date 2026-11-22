Câu chuyện hậu trường dở khóc dở cười của Lương Thế Thành đang thu hút sự quan tâm từ khán giả khi anh tiết lộ bản thân từng bị chính người thân trong gia đình "quay lưng". Thay vì được chào đón như thường ngày, nam diễn viên lại rơi vào cảnh bị mẹ ruột trách mắng, con trai hoảng sợ và bà xã giữ khoảng cách suốt thời gian dài.

Phân cảnh trong phim Trại Giam Hạnh Phúc.

Nguyên nhân của tình huống tréo ngoe này bắt nguồn từ tạo hình nhân vật đại ca buồng giam Huỳnh Tấn Long (Long Đầu Bò) mà anh đảm nhận trong bộ phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc. Để phục vụ vai diễn gai góc, Lương Thế Thành chấp nhận cạo đầu trọc, hóa trang vết sẹo trên gương mặt và vẽ hình xăm phủ kín người. Diện mạo dữ dằn khiến mẹ ruột nam diễn viên hiểu lầm anh đi xăm thật nên không khỏi hốt hoảng, còn con trai nhỏ vừa nhìn thấy ba đã sợ hãi bỏ chạy. Ngay cả bà xã Thúy Diễm cũng giật mình khi thấy chồng với vẻ ngoài bặm trợn, đồng thời e ngại lớp mực hóa trang chưa khô làm bẩn ga giường nên buộc anh phải ra sofa ngủ riêng trong suốt quá trình quay phim.

Tạo hình đầu trọc, đầy hình xăm của Lương Thế Thành trong phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc

Trại Giam Hạnh Phúc là tác phẩm điện ảnh do Trung Lùn đạo diễn, đánh dấu bước lột xác đáng chú ý của Lương Thế Thành sau nhiều năm quen mặt với khán giả truyền hình qua các vai diễn thư sinh, chính diện. Việc nam diễn viên sẵn sàng hy sinh ngoại hình bảnh bao để hóa thân thành nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn đồng nghiệp. Bên cạnh đó, sự đồng hành và ủng hộ từ tổ ấm nhỏ của anh cùng diễn viên Thúy Diễm cũng giúp Lương Thế Thành yên tâm dốc sức cho màn tái xuất màn ảnh rộng lần này.

Phân cảnh trong phim Trại Giam Hạnh Phúc.

Ngay khi chia sẻ của Lương Thế Thành được lan truyền trên các diễn đàn giải trí, cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú trước phản ứng chân thật của gia đình nam diễn viên. Nhiều khán giả để lại bình luận hài hước về cảnh "ra sofa ngủ" của ông bố một con, đồng thời đánh giá cao sự đầu tư hóa trang chỉn chu và tinh thần lăn xả vì vai diễn của Lương Thế Thành trong Trại Giam Hạnh Phúc.