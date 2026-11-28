Mới đây, Lương Thế Thành thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh bên cạnh con gái nhỏ cùng thông báo xin nghỉ một buổi cinetour phim Trại Giam Hạnh Phúc. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Xin lỗi khán giả của Trại Giam Hạnh Phúc hôm nay em xin off đi cinetour 1 bữa vì phải ở nhà giữ cục vàng nặng 4kg5 này, em không cho em đi bắt em ở nhà nhìn em ngủ vậy mới chịu".

Trong hình ảnh được đăng tải, Lương Thế Thành nằm sát bên con gái, chu môi hôn em bé đầy tình cảm. Chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là cách anh gọi con gái là "cục vàng" và hài hước kể chuyện bị em bé giữ chân ở nhà.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, Thúy Diễm nhanh chóng để lại bình luận tiết lộ một tình huống hoàn toàn khác với lời kể của chồng: "Trộm vía con gái ru ba ngủ thì có, sáng tui đi công việc thấy con ọ ẹ thức, ba thì khò khò".

Màn bóc phốt không báo trước của nữ diễn viên khiến câu chuyện chăm con của Lương Thế Thành càng thêm hài hước. Hóa ra, người được cho là bị con gái giữ chân ở nhà lại tranh thủ ngủ ngon bên cạnh em bé.

Trước đó, Thúy Diễm cũng từng đăng tải bài viết nhắn nhủ ông xã sau những ngày bận rộn với lịch cinetour: "Thương quá trời mấy nay anh Long hot quá trời ha anh Long. Đi cinetour xong lẹ về cho con bú nha anh Thành. Trả anh Thành lại cho mẹ con tui được roài he".

Cách gọi chồng cùng lời nhắn vừa dí dỏm vừa tình cảm của nữ diễn viên khiến khán giả thích thú. Có thể thấy, bên cạnh những hoạt động quảng bá phim, chuyện chăm sóc con nhỏ cũng là một phần trong cuộc sống thường ngày của gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm.

Đáng chú ý, cả hai không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện rất đời thường lên mạng xã hội, từ việc ông xã bận rộn chạy cinetour đến những khoảnh khắc ở nhà bên con gái. Chính những màn tương tác tự nhiên, hài hước này giúp cặp đôi nhận được sự quan tâm và yêu mến từ khán giả.