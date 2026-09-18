Lương tháng nào cũng trừ bảo hiểm: Làm sao biết công ty đã đóng BHXH?

Để kiểm tra, người lao động có thể chủ động tra cứu quá trình tham gia BHXH trên ứng dụng VssID.

Theo BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số cung cấp thông tin về quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Ứng dụng cũng cho phép người lao động theo dõi quá trình đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm của mình.

Người lao động có thể chủ động tra cứu quá trình tham gia BHXH trên ứng dụng VssID. Ảnh chụp màn hình

Để kiểm tra, người lao động đăng nhập VssID, vào mục “Quá trình tham gia” trong phần quản lý cá nhân, sau đó chọn thông tin BHXH. Dữ liệu có thể cho biết thời gian tham gia, đơn vị sử dụng lao động và tình trạng đóng theo từng giai đoạn.

BHXH Việt Nam cho biết có thể phát sinh tình trạng thiếu thời gian tham gia trên ứng dụng do dữ liệu tại đơn vị chưa được cập nhật, doanh nghiệp chậm đóng hoặc báo tăng, báo giảm lao động chưa đúng thời điểm, hệ thống đang đồng bộ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân chưa khớp.

Trong trường hợp này, người lao động có thể liên hệ bộ phận nhân sự của doanh nghiệp để đối chiếu. Nếu đang tham gia BHXH, có thể đề nghị đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH để cập nhật; người đang bảo lưu thời gian đóng có thể liên hệ cơ quan BHXH để được hỗ trợ.

BHXH Việt Nam cũng khẳng định toàn bộ quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được số hóa, đồng bộ và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ngành. Khi kiểm tra VssID, người lao động nên đối chiếu ít nhất 3 thông tin: thời gian tham gia, đơn vị sử dụng lao động, tình trạng đóng.