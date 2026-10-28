Lũy kế 10 tháng, sản lượng than tiêu thụ ước đạt 44,06 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu toàn Tập đoàn đạt 156.061 tỷ đồng, tăng 15%.

Lượng than tiêu thụ trong 10 tháng tăng 20%. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 của TKV, Tập đoàn đã triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng, giá nhiên liệu, chi phí vận tải và vật tư đầu vào.

Nhu cầu than phục vụ sản xuất điện trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 dự báo tăng, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức sản xuất, cân đối nguồn than trong nước, nhập khẩu, pha trộn và tiêu thụ.

Trước tình hình đó, các đơn vị trong toàn Tập đoàn thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, tập trung đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ. Thời tiết tương đối thuận lợi tại các vùng khai thác than đã tạo điều kiện duy trì nhịp độ sản xuất; phong trào thi đua lao động được triển khai sôi nổi, thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Trong tháng 10, sản lượng than nguyên khai của TKV ước đạt 3,04 triệu tấn, bằng 103,8% kế hoạch; than thành phẩm đạt 3,56 triệu tấn, bằng 104,1% kế hoạch. Sản lượng than tiêu thụ đạt khoảng 4,51 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch tháng.

Đáng chú ý, than cấp cho sản xuất điện trong tháng ước đạt 3,53 triệu tấn, bằng 109,5% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng than tiêu thụ toàn Tập đoàn ước đạt 44,06 triệu tấn, trong đó than cấp cho sản xuất điện đạt 35,44 triệu tấn; mức tiêu thụ than tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản cơ bản ổn định. Trong tháng 10, sản lượng alumin ước đạt 135.000 tấn, bằng 100,7% kế hoạch; tiêu thụ đạt 177.130 tấn, bằng 141,1% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, sản lượng alumin đạt khoảng 1,177 triệu tấn, tiêu thụ đạt 1,152 triệu tấn.

Sản lượng tinh quặng đồng trong tháng ước đạt 10.546,8 tấn; lũy kế đạt 91.196,8 tấn. Sản xuất đồng tấm đạt 3.346 tấn, bằng 101% kế hoạch; tiêu thụ đạt 2.600 tấn. Lũy kế 10 tháng, sản lượng đồng tấm đạt 25.586 tấn, tiêu thụ đạt 24.592,2 tấn. Trong lĩnh vực điện, sản lượng điện sản xuất tháng 10 ước đạt 845,8 triệu kWh; lũy kế 10 tháng đạt 8.739,3 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Về kết quả tài chính, doanh thu tổng số toàn Tập đoàn trong tháng 10/2026 ước đạt 16.080 tỷ đồng, bằng 112,2% kế hoạch; lũy kế 10 tháng đạt 156.061 tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

Số nộp ngân sách Nhà nước trong tháng ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch; lũy kế đạt 21.765 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của Tập đoàn tăng 9,8% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, TKV tiếp tục chú trọng công tác quản trị, tài chính, chuyển đổi số; tháo gỡ một số thủ tục liên quan đến đóng cửa mỏ, thu hồi khoáng sản và đất đai. Việc làm, tiền lương, chế độ đối với người lao động được quan tâm duy trì; công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục được triển khai.

Lãnh đạo TKV dự báo, trong tháng 11/2026, thị trường năng lượng và tình hình địa chính trị thế giới còn nhiều yếu tố khó lường; giá nhiên liệu, vật tư đầu vào tiếp tục ở mức cao, gây áp lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Trong khi đó, nhu cầu than cho sản xuất điện dự kiến tăng trong những tháng cuối năm và đầu năm 2027.

Trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, TKV xác định tiếp tục chủ động nguồn than, nâng cao năng lực pha trộn, chuẩn bị cảng bến, kho bãi và phương tiện giao nhận, đáp ứng nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện. Tập đoàn đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn sản xuất, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, nhất là nguy cơ mưa bão tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, phấn đấu duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong tháng 11, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, 3,54 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ 4,27 triệu tấn than. Đối với lĩnh vực khoáng sản, Tập đoàn phấn đấu sản xuất 139.000 tấn alumin quy đổi, tiêu thụ 154.890 tấn; sản xuất 13.469 tấn tinh quặng đồng, 3.200 tấn đồng tấm và 675 tấn kẽm thỏi.

Các lĩnh vực khác dự kiến sản xuất 1.025 triệu kWh điện, 6.900 tấn thuốc nổ và 17.500 tấn Nitrat Amon. Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn trong tháng 11 được đặt kế hoạch đạt 15.494 tỷ đồng.

Với tinh thần điều hành quyết liệt, tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, TKV tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, đồng thời bảo đảm an toàn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu cung ứng than cho nền kinh tế.