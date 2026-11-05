Lương tăng, đời sống phải tốt hơn

Với những gia đình công nhân phải tính toán từng khoản chi, vài trăm ngàn đồng tăng thêm mỗi tháng có thể tạo ra khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tăng bao nhiêu, mà khoản tăng ấy có thực sự giúp người lao động cải thiện cuộc sống hay không.

Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại 196 doanh nghiệp trong tháng 3 và tháng 4-2026 cho thấy, 54,3% người lao động được hỏi có thu nhập chỉ đủ trang trải chi tiêu cơ bản; 20,6% không đủ sống, phải làm thêm...

Khảo sát về nội dung thiếu hụt chi tiêu chỉ ra rằng, có 26,8% người lao động hàng tháng phải vay mượn tiền để ổn định cuộc sống. Những con số này phản ánh thực tế không ít người làm việc đủ ngày, thậm chí tăng ca, nhưng vẫn khó dành dụm để dự phòng khi ốm đau, mất việc.

Vì vậy, tăng lương phải đi đôi với bảo vệ quyền lợi người lao động. Nghị định 399 yêu cầu doanh nghiệp rà soát hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương; không được xóa bỏ, cắt giảm trái quy định tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm và các chế độ khác. Nếu lương cơ bản tăng nhưng những khoản thu nhập hợp pháp khác bị cắt giảm, người lao động có thể không được hưởng lợi thực chất.

Trong những tháng cuối năm, việc bảo đảm thu nhập cho người lao động càng trở nên cấp thiết. Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2027 trước ngày 25-11.

Tại TPHCM, Liên đoàn Lao động thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp công bố kế hoạch thưởng tết, mức thưởng và thời điểm chi trả trước ngày 30-11. Những động thái này nhằm kịp thời nhận diện doanh nghiệp có nguy cơ nợ lương, chậm chi trả các khoản đã cam kết, từ đó có giải pháp hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi người lao động từ sớm.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng đối mặt với áp lực chi phí, nhất là những đơn vị sử dụng nhiều lao động, còn khó khăn về đơn hàng và sức cạnh tranh. Do đó, việc thực hiện chính sách cần hài hòa lợi ích, gắn với nâng cao năng suất và ổn định việc làm. Tiền lương, tiền thưởng không chỉ bảo đảm đời sống mà còn là sự ghi nhận đóng góp, tạo động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, niềm vui tăng lương sẽ vơi đi nếu tiền thuê trọ, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu tiếp tục tăng giá. Vì vậy, điều chỉnh tiền lương cần đi đôi với bình ổn giá, phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và các dịch vụ thiết yếu có chi phí phù hợp.