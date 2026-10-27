Lương Tài: 94 hộ dân tổ dân phố Văn Dương nhận hơn 116 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình

Ngày 27/10, phường Lương Tài phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1 và đợt 2 cho 94 hộ khu dân cư Phú Trên, tổ dân phố Văn Dương để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tổng số tiền chi trả hơn 116 tỷ đồng, tương ứng với hơn 8.600 m² diện tích đất ở.

Cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục để nhận tiền bồi thường.

Để công tác chi trả diễn ra thuận lợi, đúng quy định, địa phương và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết. Trước thời điểm tổ chức chi trả, người dân được thông báo cụ thể về địa điểm, thời gian thực hiện; đồng thời, đơn vị chức năng hướng dẫn các hộ dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết để hoàn thiện thủ tục nhận tiền. Việc công khai thông tin, hướng dẫn chi tiết giúp các hộ dân chủ động sắp xếp thời gian, hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong ngày chi trả, công tác phối hợp giữa các đơn vị được triển khai chặt chẽ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Lực lượng chức năng chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực tổ chức chi trả. Người dân đến nhận tiền chấp hành tốt hướng dẫn của các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Nhờ đó, quá trình chi trả diễn ra an toàn, thuận lợi, suôn sẻ, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân có đất thu hồi.

Người dân khu Phú Trên nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Hiện nay, phường Lương Tài cùng các đơn vị liên quan đang tổ chức niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 3 tại tổ dân phố Văn Dương cho 13 hộ dân, với hơn 2.400 m2 diện tích đất ở, tổng số tiền là 53,1 tỷ đồng. Theo kế hoạch dự kiến, việc chi trả đợt 3 sẽ thực hiện đầu tháng 11/2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thể hiện sự chủ động của địa phương và các đơn vị liên quan trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân có đất thu hồi. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khuyến khích các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.