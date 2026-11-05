Lương Tài: 176 hộ tổ dân phố Phá Lãng bốc thăm vị trí đất tái định cư dự án sân bay Gia Bình

Chiều 5/11, phường Lương Tài phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức hội nghị bốc thăm đợt 1 vị trí các lô đất đối với 176 hộ gia đình, cá nhân thuộc khu dân cư Bùi, tổ dân phố Phá Lãng đủ điều kiện tái định cư được bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đơn vị chức năng làm thủ tục để người dân chuẩn bị bốc thăm vị trí lô đất.

Đợt 1, khu dân cư Bùi có 176 hộ gia đình, cá nhân tham gia bốc thăm vị trí 177 lô đất, trong đó 101 lô đất tái định cư và 76 lô đất giao có thu tiền sử dụng đất.

Để hội nghị diễn ra thuận lợi, công khai, minh bạch, trước đó, phường Lương Tài đã thông báo, hướng dẫn các hộ dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết. Tại hội nghị, lãnh đạo phường và các đơn vị chức năng đã phổ biến nội quy, quy định, quy trình tổ chức bốc thăm vị trí các lô đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất; đồng thời giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Người dân bốc số thứ tự để thực hiện bốc thăm vị trí các lô đất.

Quá trình bốc thăm được tổ chức theo đúng trình tự, có sự giám sát của các ngành, đoàn thể, người dân địa phương, bảo đảm công khai, khách quan, công bằng. Các hộ dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục, trực tiếp tham gia bốc thăm vị trí lô đất theo quy định. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ, góp phần để hội nghị diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Khu dân cư Bùi có tổng số 205 hộ phải di dời để phục vụ dự án. Sau đợt bốc thăm này, phường Lương Tài tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng rà soát, xem xét những trường hợp đủ điều kiện để tổ chức bốc thăm vị trí lô đất đợt 2; đôn đốc các đơn vị tiến hành niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân kiểm tra, đối chiếu, kịp thời kiến nghị, hoàn thiện phương án để trình phê duyệt và triển khai chi trả tiền bồi thường theo quy định.

Người dân phấn khởi xác định vị trí các lô đất trên bản đồ quy hoạch khu tái định cư.

Việc tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư Bùi là bước quan trọng trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giúp các hộ sớm ổn định nơi ở, cuộc sống. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chung sức cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.