Lương Sơn ưu tiên nguồn lực, chăm lo sự nghiệp giáo dục

Cùng với đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới dạy và học, tạo nền tảng phát triển giáo dục bền vững.

Gỡ khó từ cơ sở vật chất trường lớp

Năm học 2026-2027, Trường TH&THCS Sông Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba trường gồm Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tiểu học Sông Bình và THCS Sông Bình. Hiện nhà trường tổ chức dạy học ở hai cấp tiểu học và THCS, với hai phân hiệu tiểu học và một điểm trường chính dành cho bậc THCS.

Ông Trần Sơn Hà, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Sông Bình, cho biết trường hiện có 868 học sinh cùng 75 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sau sắp xếp, các điểm trường phân bố trên địa bàn rộng, một số hạng mục như phòng học, hệ thống điện, nhà vệ sinh, sân trường, bàn ghế và công trình phụ trợ đã xuống cấp. Thực trạng này ảnh hưởng đến điều kiện dạy học, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động ngoại khóa của học sinh.

Trường TH&THCS Sông Bình, xã Lương Sơn.

Trước yêu cầu đó, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học được xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây mới, sửa chữa, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị cho Trường Tiểu học Sông Bình (phân hiệu của Trường TH&THCS Sông Bình) và Trường Mẫu giáo Sông Bình (phân hiệu của Trường Mầm non Lương Sơn). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Bình làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 39 tỷ đồng.

Tại phân hiệu Trường Tiểu học Sông Bình, dự án sẽ xây dựng khối phòng học bộ môn hai tầng, tổng diện tích sàn khoảng 837m²; khối phòng học hai tầng với diện tích sàn khoảng 795m². Các hạng mục phụ trợ như nhà xe học sinh, nhà xe giáo viên, nhà bảo vệ, cột cờ, sân tập thể dục thể thao cũng được đầu tư đồng bộ.

Một tiết học tại Trường TH&THCS Sông Bình, xã Lương Sơn.

Bên cạnh xây mới, nhiều khối phòng học hiện hữu, khu hành chính - hiệu bộ, phòng nghỉ giáo viên, cổng và tường rào sẽ được sửa chữa, cải tạo. Trang thiết bị phục vụ dạy và học tại các công trình mới cũng được bổ sung.

Theo ông Trần Sơn Hà, dự kiến dự án được triển khai trong năm 2027. Khi hoàn thành, công trình góp phần khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập khang trang, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy học.

Riêng tại phân hiệu Trường Mầm non Lương Sơn (Trường Mẫu giáo Sông Bình cũ) các hạng mục dự kiến xây mới gồm khối phòng học phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; khối hành chính quản trị - phụ trợ; khu tổ chức ăn; sân đường, hệ thống thoát nước và nhà xe giáo viên. Một số hạng mục hiện hữu như khối hành chính, bốn phòng học, cổng, tường rào và công trình phụ trợ cũng được sửa chữa, nâng cấp.

Các bé Trường Mầm non Lương Sơn tham gia hoạt động làm bình hoa tặng mẹ.

Bà Vương Thị Bích Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lương Sơn, cho biết, phân hiệu tại Sông Bình được quan tâm đầu tư sẽ tạo thuận lợi để nhà trường sắp xếp mạng lưới nhóm, lớp phù hợp với quy mô trẻ và đặc điểm dân cư. Qua đó, giảm áp lực cho đội ngũ giáo viên, đồng thời bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

“Quan trọng hơn, khi được học tập trong môi trường khang trang, an toàn, trẻ sẽ có thêm điều kiện phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời”, bà Dung chia sẻ.

Đầu tư có trọng tâm, nâng chất lượng giáo dục

Theo ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, sau sáp nhập, địa phương hiện có bốn trường học. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, tổ chức quản lý theo mô hình mới góp phần tinh gọn đầu mối, tạo điều kiện bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Hiện toàn xã có ba trong tổng số bốn trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường và học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đều đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đây là những kết quả quan trọng, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Xã Lương Sơn có 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia.

Ông Hùng cho biết, xã xác định giáo dục là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên nguồn lực. Trên cơ sở rà soát thực tế tại các trường, địa phương tập trung xác định những hạng mục cấp thiết, phối hợp với các cơ quan chức năng cân đối, huy động nguồn lực để từng bước tháo gỡ khó khăn, tránh đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm.

Trong đó, việc bảo đảm điều kiện tổ chức bán trú tại phân hiệu Trường Tiểu học Lương Sơn đang được địa phương quan tâm. Đây là giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho học sinh trong học tập, sinh hoạt, đồng thời đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, nhất là những gia đình có điều kiện đi lại khó khăn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Việc rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tăng cường kiểm tra, đánh giá cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng thực chất.

“Đặc biệt, địa phương xác định những khu vực còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được quan tâm, ưu tiên nhằm thu hẹp khoảng cách về điều kiện tiếp cận giáo dục”, ông Hùng nhấn mạnh.