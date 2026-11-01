Lương Sơn trên hành trình đô thị hóa

Tạo đà từ quy hoạch

Hệ thống giao thông, hạ tầng trên địa bàn xã Lương Sơn được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Những ngày này, đi dọc các trục đường chính của xã Lương Sơn, dễ dàng cảm nhận nhịp phát triển đô thị đang hiện hữu trên từng công trình, từng tuyến giao thông và các khu vực quy hoạch mới. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Lương Sơn đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển, đồng thời cũng đối diện với yêu cầu phải nâng cao chất lượng quản lý đô thị để đáp ứng tốc độ phát triển ngày càng nhanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng, quy hoạch và nâng cấp mạng lưới giao thông tiếp tục được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã chỉ đạo rà soát việc thực hiện các quy hoạch trên địa bàn, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Cụ thể, xã tập trung chỉ đạo triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình; tổ chức thẩm định, ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án Khu nhà ở Đồng Mẫu 2 và Khu nhà ở tại tiểu khu Đồng Bái; thẩm định điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn và xóm Đồng Bưng. Đồng thời tiến hành phối hợp, tham gia ý kiến chuyên môn đối với các hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lương Sơn; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì Carton tại tiểu khu 11; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Công viên nghĩa trang Lương Sơn. Triển khai trình tự thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hòa Sơn; tham gia ý kiến hồ sơ đề xuất chủ trương Dự án du lịch nông nghiệp kết hợp trang trại giáo dục trải nghiệm Green file; tham gia ý kiến đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2045 trên địa bàn xã Lương Sơn.

Việc triển khai đồng bộ các đồ án quy hoạch cho thấy định hướng phát triển không chỉ dừng ở mở rộng không gian đô thị mà còn hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối giữa khu dân cư, khu công nghiệp và các vùng phát triển dịch vụ.

Cùng với đó, công tác quản lý trật tự xây dựng được triển khai thường xuyên, chặt chẽ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Lương Sơn đã có 14 hồ sơ cấp phép xây dựng được giải quyết đúng trình tự, thời gian quy định; các công trình xây dựng trái phép tiếp tục được rà soát, xử lý.

Tăng cường quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Công tác quy hoạch được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hình thành các khu đô thị, du lịch sinh thái trên địa bàn xã Lương Sơn.

Để thúc đẩy quá trình đô thị hóa, xã Lương Sơn chú trọng nâng cao hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Trong 9 tháng đầu năm, xã tiếp nhận 961 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, đã xử lý 661 hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 300 hồ sơ. Đồng thời, triển khai chiến dịch cao điểm 180 ngày về đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, làm sạch và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 9/2026, xã Lương Sơn đã thu thập được 53.379/167.350 thửa đất, đạt 32%.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã Lương Sơn đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 59 dự án với tổng diện tích đất thu hồi theo quy hoạch 1.437ha, ảnh hưởng đến khoảng 6.061 hộ gia đình, cá nhân và 100 tổ chức. Hiện nay, đã GPMB được 33%; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đạt 54% với tổng kinh phí chi trả hơn 1.904 tỷ đồng.

Trong tổng số 59 dự án triển khai, đến nay đã hoàn thành 100% công tác GPMB đối với 2 dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch; Khu tái định cư đường tránh Xuân Mai. Trong số các dự án đang triển khai, có 3 dự án mới có quy mô thu hồi đất lớn gồm Công viên nghĩa trang Lương Sơn, Khu đô thị sinh thái Lâm Sơn và Khu đô thị sinh thái Hòa Sơn, với tổng diện tích chiếm khoảng 50% diện tích phải GPMB của 57 dự án.

Công tác triển khai sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Lương Sơn được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thời gian theo quy định. Ngày 26/6/2026, Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Lương Sơn năm 2026. Theo đó, xã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 51 thôn, xóm, tiểu khu để thành lập 20 đơn vị dân cư mới, gồm 19 tổ dân phố và 1 thôn; đồng thời đổi tên 3 tiểu khu thành 3 tổ dân phố, giữ nguyên phạm vi địa bàn và quy mô dân cư.

Việc tinh gọn bộ máy quản lý cơ sở không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý dân cư, đầu tư hạ tầng và cung cấp dịch vụ công. Đây là nền tảng quan trọng để xã Lương Sơn từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.