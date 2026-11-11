Lương Sơn tập trung đầu tư công trình cấp bách, phục vụ Nhân dân

Tuyến đường được đầu tư mới tại thôn Lương Nam, xã Lương Sơn

Hoàn thiện hạ tầng giao thông

Chúng tôi trở lại thôn Lương Nam (xã Lương Sơn) những ngày đầu tháng 11/2026. Trên trục đường chính của thôn, không còn hình ảnh cát, đất lầy lội, hay những chuyến xe vận chuyển nông sản chật vật như trước. Thay vào đó là con đường bê tông phẳng lì, rộng rãi.

Người dân sinh sống tại tuyến đường phấn khởi, từ khi có đường mới, việc đi lại của người dân, con em đến trường hay việc vận chuyển hàng hóa, giao thương thuận lợi hơn rất nhiều. Không gian sống xung quanh khang trang, sạch đẹp và văn minh hơn. Hệ thống camera an ninh và điện chiếu sáng về đêm do bà con tự đóng góp càng thắt chặt nghĩa tình hàng xóm.

Ông Phạm Ánh Dương và niềm vui cùng con đường mới được đầu tư

Niềm vui ấy được ông Phạm Ánh Dương, Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Lương Nam nhấn mạnh: “Thôn có trên 1.100 hộ, trong đó dọc tuyến đường mới gần 300 hộ. Trước đây tuyến đường này chỉ là đường đất cấp phối đơn sơ. Vào mùa mưa, nước và đất, cát từ trên đồi chảy xuống khiến xe cộ đi lại vô cùng khó khăn. Công trình đường giao thông thôn Lương Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2026, mang lại niềm phấn khởi cho hàng trăm hộ dân tại địa phương”.

Bước ngoặt mới, khi tháng 1/2026, UBND xã Lương Sơn đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng tuyến đường giao thông từ nhà bà Nguyễn Thị Lan đến kênh tiếp nước Lê Hồng Phong với tổng mức đầu tư trên 1,7 tỷ đồng. Công trình có quy mô đạt chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B với tổng chiều dài 507,03 m (trong đó đoạn đầu tư là 499,03 m). Mặt đường được thảm bê tông xi măng, bề rộng nền đường từ 5,2 - 6 m kết hợp hệ thống biển báo và cọc tiêu an toàn giao thông đồng bộ.

Giải tỏa nỗi lo mùa mưa lũ

Bên cạnh hạ tầng giao thông, tại khu vực thôn Lương Đông (xã Lương Sơn) chưa có hệ thống mương thoát nước đồng bộ. Trò chuyện với chúng tôi, nhiều bà con không giấu được nỗi niềm. Vào mùa mưa, nước từ các triền động và dòng nước rò rỉ đổ dồn về đây gây ngập úng, khiến diện tích rau màu bị hư hại. Nước tràn vào nhà dân, xói lở đất đai khiến việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển nông sản của bà con gặp khó.

Thấu hiểu, trăn trở trước những khó khăn của Nhân dân, Công trình khắc phục, xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng khu dân cư thôn Lương Bình (cũ) nay là thôn Lương Đông đã được UBND xã Lương Sơn phê duyệt vào tháng 8/2026. Công trình có tổng chiều dài tuyến mương hơn 448 m với kết cấu bê tông cốt thép đá, tổng mức đầu tư dự kiến gần 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự án này khi hoàn thành sẽ chấm dứt cảnh ngập úng triền miên, bảo vệ an toàn cho gần 100 hộ dân và diện tích canh tác dọc tuyến.

Theo đánh giá của ông Võ Tiến Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn: “Đường giao thông tại thôn Lương Nam và Công trình khắc phục, xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng khu dân cư thôn Lương Đông là 2 trong số những công trình đầu tư công hiệu quả trong năm 2026 của xã”.

Công trình khắc phục, xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng khu dân cư thôn Lương Đông đang được triển khai

Ngoài ra, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030) UBND tỉnh giao xã làm chủ đầu tư khoảng 32 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh giao kế hoạch vốn khoảng 25,5 tỷ đồng gồm 2 dự án. Đó là dự án Đường giao thông từ quốc lộ 28B đến kênh dẫn nước Phan Rí - Phan Thiết, thôn Tân Hòa, xã Lương Sơn có tổng mức đầu tư 19,852 tỷ đồng (vốn tỉnh giao khoảng 10 tỷ đồng) và Đường giao thông từ cầu Bản Chiêm đến Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Lương Sơn có tổng mức đầu tư 12,157 tỷ đồng (vốn tỉnh giao khoảng 15,5 tỷ đồng).

Đến nay, địa phương đang tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng thi công hoàn thành từng đợt và giải ngân vốn bảo đảm theo tiến độ đã cam kết…

Theo UBND xã Lương Sơn, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do UBND xã làm chủ đầu tư trên 29,9 tỷ đồng; giải ngân đến đầu tháng 10/2026 là 22,52 tỷ đồng, đạt 75,31% kế hoạch vốn. Bao gồm các công trình như: nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Dịch vụ tổng hợp với tổng mức đầu tư 2,305 tỷ đồng; đường giao thông thôn Lương Bắc, tổng mức đầu tư 1,438 tỷ đồng...