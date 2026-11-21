Nút giao Quốc lộ 28B lên Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xã Lương Sơn, Lâm Đồng

Sức bật từ hạ tầng giao thông

Lương Sơn hiện có lợi thế về hạ tầng giao thông với hệ thống kết nối ngày càng đồng bộ, hiện đại so với nhiều địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, tuyến Quốc lộ 28B vừa được đầu tư mở rộng, nâng cấp bằng nguồn vốn đầu tư công, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo và mở ra thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Khi tuyến đường động lực này được đưa vào khai thác, Lương Sơn có thêm lợi thế trong kết nối giao thương và đi lại. Đặc biệt, phần lớn hoạt động di chuyển của người dân, du khách từ khu vực này đến trung tâm Đà Lạt được kết nối qua địa bàn Lương Sơn, thông qua nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với Quốc lộ 1A.

Khu vực Trung tâm xã Lương Sơn, đoạn ngã ba Quốc lộ 1A - Quốc lộ 28B

Chứng kiến sự đổi thay của địa phương trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh Hòa ở thôn Lương Trung, xã Lương Sơn chia sẻ: “So với trước đây, giao thông thuận lợi hơn rất nhiều, lượng phương tiện lưu thông qua địa bàn cũng đông hơn. Đây là điều kiện tốt để vận chuyển, tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân”.

Ông Hòa kỳ vọng, với tuyến đường được đầu tư khang trang, hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dọc hai bên Quốc lộ 28B sẽ ngày càng sôi động, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Thực tế, sau gần 11 tháng triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã Lương Sơn đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Chị Trần Thị Tuyết Anh, một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã cho biết: “Nhờ giao thông thuận lợi, việc kinh doanh hàng hóa của chúng tôi khởi sắc hơn trước. Hàng hóa được vận chuyển nhanh hơn, giảm chi phí nên dịp cuối năm này, tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng”.

Tập trung phát triển công nghiệp

Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công, xã Lương Sơn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, phấn đấu đưa 2 công trình giao thông nông thôn vào khai thác trong những tháng cuối năm 2026.

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình giao thông nông thôn trên địa bàn

Theo ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, lợi thế của địa phương hiện nay là hệ thống giao thông được đầu tư khá đồng bộ, cùng với các công trình thủy lợi tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Để tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, địa phương đang nỗ lực kêu gọi đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất công nghiệp nhằm đưa kinh tế tăng trưởng bền vững, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân.

Một tuyến đường giao thông vừa được đưa vào sử dụng ở xã Lương Sơn, Lâm Đồng

"Hiện nay, trên địa bàn đã thu hút được 1 nhà đầu tư Cụm công nghiệp Sông Bình 1 với diện tích 6,9 ha. Xã đã hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan và hồ sơ đang được trình Sở Công thương thẩm định. Bên cạnh đó, địa phương đã quy hoạch, tiếp tục mời gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, bến bãi hàng hóa dọc 2 bên Quốc lộ 28B", ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết.

Khu công nghiệp Sông Bình đang hoạt động ở thôn Lương Bắc, xã Lương Sơn, Lâm Đồng

Tính đến ngày 11/11/2026, xã Lương Sơn đã thực hiện giải ngân đạt gần 73% kế hoạch vốn được giao, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối tháng 12/2026. Sau 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước xã Lương Sơn đã vượt trên 65% so với chỉ tiêu dự toán được giao năm 2026.

Hiện nay, bên cạnh Khu công nghiệp Sông Bình đã đi vào hoạt động, xã Lương Sơn đang xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp Sông Bình 1 tại thôn Lương Bắc. Khi được đầu tư hoàn thiện và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, cụm công nghiệp này sẽ góp phần mở rộng không gian sản xuất, tạo thêm việc làm, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.