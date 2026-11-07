Lương Sơn nỗ lực bứt phá, góp sức cùng Lâm Đồng tăng trưởng hai con số

Từ tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công đến cải cách hành chính, mở rộng không gian phát triển, xã Lương Sơn (Lâm Đồng) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13,16% trong năm 2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Những ngày này, tại khu tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua xã Lương Sơn, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân công tập trung hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị điều kiện để đón người dân tại nơi ở mới.

Hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua xã Lương Sơn.

Để các công trình trọng điểm bảo đảm tiến độ, một trong những nhiệm vụ được chính quyền địa phương ưu tiên là tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Theo ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, năm 2026, địa phương phải giải quyết khối lượng công việc lớn liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Riêng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B có 320 trường hợp bị ảnh hưởng; khu tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có 13 trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Xác định mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ triển khai dự án, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, đối thoại và vận động người dân. Những vướng mắc phát sinh được tập trung rà soát, phối hợp giải quyết, từng bước tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua xã Lương Sơn. (Ảnh: Thanh Duyên)

“Chúng tôi xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án. Vì vậy, xã tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng chính quyền”, ông Hùng cho biết.

Từ những công trình đang triển khai, lợi ích của việc đầu tư hạ tầng cũng dần hiện hữu trong đời sống người dân. Trên tuyến Quốc lộ 28B, việc nâng cấp, cải thiện điều kiện giao thông không chỉ giúp đi lại thuận lợi mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh doanh, dịch vụ dọc tuyến.

Một góc xã Lương Sơn nhìn từ trên cao.

Ông Nguyễn Văn Quang, người dân xã Lương Sơn, cho biết từ khi tuyến đường được nâng cấp, việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn, lượng người và phương tiện lưu thông cũng tăng. Nắm bắt cơ hội này, nhiều hộ dân mở quán ăn, kinh doanh nước giải khát, tạo thêm nguồn thu nhập.

“Đường sá thông thoáng, khách qua lại đông hơn, hai bên đường có thêm nhiều hàng quán phục vụ người dân và du khách. Bà con rất phấn khởi”, ông Quang chia sẻ.

Tăng tốc đầu tư công, tạo sức bật kinh tế

Cùng với tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, Lương Sơn xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Ngay từ đầu năm, địa phương tập trung rà soát tiến độ, đôn đốc các đơn vị liên quan, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, phấn đấu đưa các công trình vào khai thác đúng kế hoạch.

Theo ông Trần Văn Hùng, đến tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt 75%. Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bổ sung hơn 11 tỷ đồng vốn cho địa phương. Xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm giải ngân theo cam kết với tỉnh.

Xã Lương Sơn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm giải ngân theo cam kết với tỉnh.

Song song với đầu tư hạ tầng, xã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội được khơi thông.

Theo ông Hùng, những nỗ lực trong điều hành và phát triển kinh tế bước đầu được phản ánh qua kết quả thu ngân sách. Đến thời điểm này, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Lương Sơn đạt gần 90 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Mở không gian phát triển, đón dòng đầu tư mới

Không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn trước mắt, Lương Sơn còn chủ động định hình không gian phát triển dài hạn thông qua việc công bố Quy hoạch chung xã Lương Sơn đến năm 2050. Đây được xem là cơ sở quan trọng để địa phương tổ chức lại không gian sản xuất, dân cư, hạ tầng và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế.

Theo quy hoạch Xã Lương Sơn có tổng diện tích tự nhiên 15.959,44ha giáp xã Hòa Thắng, Hồng Thái, Phan Sơn và Sông Lũy.

Với tổng diện tích tự nhiên 15.959,44ha, quy hoạch định hướng phát triển Lương Sơn theo mô hình “đa cực sinh thái kết hợp các hành lang động lực”, gắn kết các trung tâm, khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn sinh thái và những khu vực phát triển mới.

Quy hoạch sử dụng đất xã Lương Sơn đến năm 2050.

Đáng chú ý, Khu công nghiệp Sông Bình với quy mô khoảng 300ha được xác định là một trong những động lực phát triển công nghiệp, chế biến và thu hút đầu tư. Cùng với lợi thế kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01), Quốc lộ 1A và Quốc lộ 28B, địa phương có thêm điều kiện mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Bản đồ quy hoạch giao thông đến năm 2050.

Việc hình thành các không gian phát triển mới không chỉ tạo dư địa thu hút doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Trong định hướng này, công nghiệp được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng, nông nghiệp công nghệ cao giữ vai trò nền tảng, còn thương mại, dịch vụ và logistics góp phần gia tăng giá trị cho nền kinh tế.

Khu công nghiệp chế biến sâu titan lớn nhất cả nước hiện nay nằm trên địa bàn xã Lương Sơn.

Tầm nhìn đến năm 2050, Lương Sơn hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại, xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương đặt ra yêu cầu hoàn thiện hạ tầng xã hội, chỉnh trang khu dân cư, bảo vệ rừng, nguồn nước và cảnh quan sinh thái, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng với chất lượng sống của người dân.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13,16%, nhiệm vụ đặt ra cho Lương Sơn không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu được giao mà còn phải khai thác hiệu quả những nguồn lực đang có, tạo thêm động lực phát triển mới. Từ quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư công đến chủ động quy hoạch không gian phát triển, địa phương đang từng bước tạo nền tảng cho tăng trưởng.

Những nỗ lực từ cơ sở, khi được triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả, sẽ góp thêm động lực để Lâm Đồng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.