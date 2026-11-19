Ban CHQS xã Lương Sơn triển khai công tác tuyển quân năm 2027.

Năm 2026, xã Lương Sơn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 76 công dân, trong đó có 68 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 8 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ và tuyển sinh quân sự được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, xã Lương Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 79 công dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố, thôn dân cư rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo kết quả sơ tuyển, địa phương đã gọi 443 công dân tham gia, trong đó 262 công dân đạt yêu cầu, 101 công dân không đạt. Các trường hợp còn lại được phân loại, xác minh cụ thể, gồm: 49 công dân là sinh viên chưa chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về xã; 2 công dân đi làm ăn xa; 2 công dân đang điều trị tại bệnh viện; 3 công dân đang chấp hành án; 3 công dân không có mặt tại địa phương và 1 công dân đang ở nước ngoài. Ngoài ra, còn 20 công dân chưa tham gia sơ tuyển, địa phương đề xuất đưa vào diện khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Công tác rà soát, phân loại nguồn được thực hiện với sự phối hợp giữa Ban CHQS, Công an xã và các tổ dân phố, thôn dân cư nhằm nắm chắc biến động dân cư, không để sót nguồn. Quá trình tuyển chọn được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phương châm tuyển quân tròn khâu, “tuyển người nào chắc người đó”.

Điểm đáng ghi nhận trong mùa tuyển quân năm nay là tinh thần tự giác, tình nguyện của thanh niên địa phương. Đến nay, xã Lương Sơn có 7 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; cả 7 trường hợp đều đạt yêu cầu qua khám tuyển. Những lá đơn tình nguyện thể hiện nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Danh sách công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được niêm yết công khai, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong công tác tuyển quân.

Tiêu biểu là thanh niên Phan Bùi Gia Hiếu, sinh năm 2006, trú tại tổ dân phố Đồng Bái. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, nhận thức rõ trách nhiệm của công dân đối với đất nước, Hiếu đã chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Hiếu chia sẻ: “Tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự, tôi nhận thức lên đường nhập ngũ là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của mỗi thanh niên. Tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, học tập tác phong, kỷ luật, tích lũy thêm kinh nghiệm sống để trưởng thành hơn. Vì vậy, tôi đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được gọi”.

Trung tá Ngô Đăng Thành - Chính trị viên phó Ban CHQS xã cho biết: “Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã triển khai đồng bộ các khâu, từ rà soát, quản lý nguồn đến sơ tuyển, khám tuyển. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của gia đình và các tổ chức đoàn thể trong động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ. Mục tiêu là tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực hiện công khai, công bằng và đúng quy định”.

Cán bộ Trạm y tế xã Lương Sơn khám sức khoẻ cho công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, xã Lương Sơn đang quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.