Khu vực Trung tâm xã Lương Sơn, đoạn ngã ba Quốc lộ 1A - Quốc lộ 28B

Một trong những lợi thế được xã Lương Sơn tập trung khai thác, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là hệ thống hạ tầng giao thông. Đến nay, các tuyến đường giao thông kết nối qua địa bàn xã đã được đầu tư đồng bộ và hiện đại, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hoạt động giao thương. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xã Lương Sơn phát huy lợi thế trong thu hút đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Ông Dương Xuân Duẩn ở thôn Lương Bắc, xã Lương Sơn chia sẻ: Nhờ đường Quốc lộ 28B mới hoàn thiện, lượng phương tiện và người đi qua địa bàn tăng cao hơn trước nên người dân ở địa phương đã đầu tư mở nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh. Từ giữa năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh quy mô hộ gia đình của người dân trên địa bàn khá nhộn nhịp.

Giao thông thuận lợi đã mở ra cơ hội đầu tư phát triển kinh tế cho người dân xã Lương Sơn

Thực tế cho thấy, khi tuyến đường động lực kết nối với trung tâm Đà Lạt ngày càng được đông đảo người dân, du khách lựa chọn để di chuyển đã mở ra cơ hội để xã Lương Sơn thu hút đầu tư cũng như phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho rằng, hạ tầng giao thông kết nối được đầu tư đồng bộ là điều kiện thuận lợi để địa phương thu hút đầu tư, phát huy lợi thế về đất đai.

Nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh dọc tuyến Quốc lộ 28B được người dân xã Lương Sơn đầu tư mới và mở rộng

Trước đây, kinh tế của xã Lương Sơn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hiệu quả chưa cao. Tuy nhiên, hiện tại nhờ có thủy lợi, diện tích sản xuất không chỉ được mở rộng mà hoạt động chuyển đổi, đa dạng cây trồng cũng được người dân địa phương đẩy mạnh, hiệu quả kinh tế cũng cao hơn. Gần đây, người dân địa phương còn đầu tư xây dựng hàng quán, mở rộng cơ sở để kinh doanh dịch vụ ăn uống, dừng nghỉ phục vụ du khách.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định nên đã mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước tại địa phương. Đến nay, chúng tôi đã thu ngân sách 99,5 tỷ đồng, vượt 65,4% so với chỉ tiêu dự toán được giao năm 2026. Chủ tịch UBND xã Lương Sơn Võ Tiến Trung

Một cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở thôn Lương Bắc, xã Lương Sơn đang mở rộng quy mô sản xuất

Ngoài vượt thu ngân sách nhà nước, tổng sản lượng lương thực xã Lương Sơn còn vượt trên 16%, giải quyết việc làm vượt 114% và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt trên 50%. Các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt cao so với kế hoạch là điều kiện thuận lợi để xã Lương Sơn phấn đấu về đích chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong tháng còn lại của năm 2026, góp phần vào tăng trưởng chung của Lâm Đồng.

11 tháng năm 2026, tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Lương Sơn đạt 12,03 %. Đến thời điểm hiện tại, xã Lương Sơn đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026.

Nông dân xã Lương Sơn đang chuyển đổi mạnh sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao