Lượng sách giáo khoa cung ứng đến tay người học đã đạt 99,75% nhu cầu

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sáng 20/9.

Thông tin về tình hình cung ứng sách giáo khoa cho học sinh tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng 20/9, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, tính đến 17 giờ ngày 19/9, số sách giáo khoa còn thiếu chưa đến được tay học sinh còn khoảng 900 nghìn cuốn. Con số này giảm mạnh so với hơn 3,9 triệu cuốn sách bị thiếu vài ngày trước đó.

“Tổng số sách giáo khoa dự báo theo nhu cầu là vào khoảng 240 triệu cuốn. Như vậy, 99,75% số sách đã đến tay người học. Với số lượng 0,25% còn lại là khoảng 900 nghìn cuốn thì trong vài ngày tới, nhà xuất bản cùng các công ty cung ứng sách sẽ tập trung đáp ứng”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thông tin.

Bộ trưởng cho biết, về cung ứng sách giáo khoa, từ tháng 12/2025, khi việc lựa chọn 1 bộ sách giáo khoa thống nhất được phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tới Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các địa phương để thống kê, dự báo, lập kế hoạch sản xuất, cung ứng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng thừa nhận, trong việc lập kế hoạch năm nay đã chưa dự báo được chính xác nhu cầu sách giáo khoa của từng địa phương, từng môn học.

Bộ trưởng nói với các đại biểu Quốc hội tại Phiên giải trình là chắc chắn không thể để xảy ra tình trạng này tiếp diễn trong năm học sau.

"Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện giám sát chặt việc lập kế hoạch, dự báo, tính toán được số dư để cung ứng đầy đủ số lượng sách giáo khoa", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.

Ông nói rằng thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp chặt chẽ hơn các Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương để thiết lập kênh cung ứng sách chủ yếu qua các nhà trường, giảm khâu trung gian, giảm thiểu tình trạng phụ huynh phải tự tìm mua trực tiếp tại các hiệu sách nhà sách.