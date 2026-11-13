Lương Nguyệt Anh tự hào mang màu xanh áo lính vào MV mới

MV "Bài ca người giáo viên nhân dân" được Lương Nguyệt Anh thực hiện với niềm tự hào về người giáo viên mang trên mình màu xanh áo lính

“Bài ca người giáo viên nhân dân” là tựa đề MV vừa được Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh ra mắt nhân dịp 20/11, hướng tới tôn vinh những người làm nghề giáo và tri ân các thế hệ thầy cô tận tụy với sự nghiệp trồng người. Ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Vân vốn gắn bó với tên tuổi nữ ca sĩ, nay được cô thể hiện bằng tình cảm và trải nghiệm của chính một người giảng viên.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới, Lương Nguyệt Anh cho biết, ý tưởng thực hiện MV này đã được cô ấp ủ từ lâu, như một lời tri ân trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nơi cô đang công tác, đồng thời tôn vinh những người thầy, người cô bền bỉ với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật. Dịp 20/11 năm nay trở thành thời điểm để nữ ca sĩ hiện thực hóa dự định ấy, cũng là cách cô đánh dấu hành trình âm nhạc và sự nghiệp giảng dạy của mình.

Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh ra mắt MV “Bài ca người giáo viên nhân dân” nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

MV khắc họa hình ảnh người giảng viên thanh nhạc mặc áo lính tận tụy bên học trò. Không chỉ truyền dạy kiến thức chuyên môn, người thầy còn kiên nhẫn uốn nắn từng nốt nhạc, từng hơi thở, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, truyền cho các em tình yêu nghệ thuật và niềm say mê với con đường đã chọn. Hình ảnh người giáo viên vì thế vừa gần gũi như người mẹ, vừa là người bạn đồng hành, cùng học trò chia sẻ những niềm vui, thử thách trong quá trình trưởng thành.

Một điểm đáng chú ý là MV không chỉ khắc họa sự dìu dắt một chiều mà trong mối quan hệ thầy trò, những người trẻ cũng mang đến nguồn năng lượng tươi mới, giúp người giáo viên thêm nhiệt huyết và động lực cống hiến. Qua đó, Lương Nguyệt Anh muốn thể hiện vẻ đẹp của nghề giáo từ chính những gắn bó đời thường, nơi tình yêu nghề được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia giữa các thế hệ.

Lương Nguyệt Anh dành tâm huyết cho sự nghiệp ca hát và công tác giảng dạy thanh nhạc

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Anh Quân, các bối cảnh thiên nhiên tươi đẹp được kết hợp với những không gian mang đậm tinh thần quân đội, tạo nên sự giao hòa giữa hình ảnh người giáo viên trong đời sống thường nhật và người giảng viên trong màu áo lính. Không gian MV cũng gợi nhắc môi trường học tập, rèn luyện tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi các thế hệ học trò được bồi dưỡng tài năng nghệ thuật song hành với tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với Lương Nguyệt Anh, sản phẩm lần này còn mang dấu ấn riêng của một năm nhiều thay đổi trong cuộc sống. Sau khi sinh cặp song sinh Cherry và Happy, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc các con, đồng thời phải tìm cách cân bằng trách nhiệm gia đình với công việc. Tuy nhiên, chính niềm hạnh phúc làm mẹ lại tiếp thêm cho cô nguồn năng lượng để trở lại với những dự định nghệ thuật và tiếp tục gắn bó với bục giảng.

Nữ ca sĩ tâm sự, cô mong muốn những nỗ lực của mình hôm nay sẽ trở thành điều ý nghĩa để các con có thể nhìn lại và tự hào khi trưởng thành. Không chỉ là một nghệ sĩ theo đuổi đam mê ca hát, cô còn muốn các con hiểu về tình yêu và sự tận tâm mà mẹ dành cho nghề giáo, cũng như những thế hệ học trò đã được mình dìu dắt.

“Năm nay là một năm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với tôi, bởi tôi được đón hai con đến với cuộc đời mình. Sự xuất hiện của các con đã mang đến cho tôi một hành trình mới, với nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không ít những bận rộn và vất vả. Nhưng thật kỳ diệu, chính các con lại mang đến cho tôi một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một động lực để tôi muốn làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và không ngừng nỗ lực trên con đường mình đã chọn." - Lương Nguyệt Anh trải lòng

Những khung hình thiên nhiên tươi đẹp tạo nên không gian giàu cảm xúc cho MV

MV cũng là món quà cô dành tặng gia đình, những người luôn yêu thương, đồng hành và ủng hộ mình, cùng các đồng nghiệp tại ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nữ ca sĩ mong muốn qua sản phẩm này, công chúng có dịp nhìn thấy nhiều hơn công việc của những giảng viên thanh nhạc mặc áo lính, những người vừa hoạt động nghệ thuật, vừa đảm nhận trọng trách phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các tài năng âm nhạc.

Theo Lương Nguyệt Anh, với những giảng viên nghệ thuật trong môi trường quân đội, việc dạy dỗ học trò còn gắn với ý thức kỷ luật và trách nhiệm của người chiến sĩ. Đào tạo một tài năng không chỉ dừng ở kỹ năng biểu diễn mà còn là quá trình truyền lửa đam mê, đồng hành để các em trưởng thành và có thể đóng góp cho đời sống nghệ thuật.

Trong sự nghiệp của mình, Lương Nguyệt Anh luôn xác định hoạt động âm nhạc và công tác giảng dạy có vị trí ngang bằng, không có sự thiên lệch. Cô vẫn tích cực ra mắt sản phẩm, thực hiện liveshow, phát huy khả năng sáng tác và tham gia các sân khấu biểu diễn, đồng thời dành tâm sức cho công việc đào tạo.

Với nữ ca sĩ, niềm hạnh phúc còn là được dìu dắt các thế hệ học trò trưởng thành

“Với tôi, được sống với âm nhạc là một niềm hạnh phúc, được đứng trên sân khấu là một niềm tự hào, nhưng được dìu dắt, nâng đỡ và nhìn thấy học trò trưởng thành cũng là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Tôi mong rằng, mai này khi các con lớn lên, các con sẽ không chỉ tự hào vì mẹ là một nghệ sĩ, mà còn tự hào vì mẹ đã chọn và luôn hết lòng với nghề giáo.” - nữ ca sĩ bày tỏ.

MV “Bài ca người giáo viên nhân dân” được xem là bước khởi động cho những dự án âm nhạc tiếp theo của Lương Nguyệt Anh sau khi sinh con. Nữ ca sĩ cho biết đã sẵn sàng trở lại với các kế hoạch mới, tiếp tục nỗ lực trên cả con đường nghệ thuật và sự nghiệp giảng dạy. Với cô, hai hành trình ấy không tách rời mà cùng làm nên ý nghĩa của một lựa chọn nghề nghiệp là được cống hiến bằng tiếng hát và bằng cả tâm huyết dành cho những thế hệ học trò.

Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh là Quán quân cuộc thi "Sao Mai 2011" dòng nhạc dân gian. Cô hiện công tác tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với vai trò giảng viên thanh nhạc. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, sáng tác và thực hiện các sản phẩm âm nhạc, cô nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nhiều năm liền được nhà trường khen thưởng danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi". Năm 2026, cô được thăng quân hàm trước niên hạn, lên cấp bậc Thiếu tá.