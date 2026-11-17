Ca sĩ Lương Nguyệt Anh hát cùng các học trò trong MV. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong sự nghiệp ca hát, Lương Nguyệt Anh đã ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng âm nhạc lớn trong và ngoài nước, cùng những ca khúc được cô thể hiện thành công và gắn bó với tên tuổi của mình. Trong số đó có ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân” của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Đây là sản phẩm âm nhạc mà Lương Nguyệt Anh đã ấp ủ từ lâu, nhằm tri ân ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - nơi cô đang công tác; tôn vinh nghề giáo và những người thầy, người cô đã, đang tận tụy theo đuổi sự nghiệp ươm mầm, bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật nói riêng, cũng như sự nghiệp “trồng người” nói chung.

Đây là sản phẩm âm nhạc mà Lương Nguyệt Anh ấp ủ từ lâu.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Lương Nguyệt Anh quyết định thực hiện MV như một dấu ấn trong hành trình âm nhạc cũng như sự nghiệp giảng dạy của mình.

Cô chia sẻ: “Năm nay là một năm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với tôi, bởi tôi được đón hai con đến với cuộc đời mình. Tôi luôn nghĩ rằng, những gì mình làm hôm nay không chỉ là để khẳng định bản thân, mà còn để một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình của mẹ, các con sẽ tự hào”.

Lương Nguyệt Anh cho biết, đó cũng chính là một trong những động lực để cô thực hiện MV “Bài ca người giáo viên nhân dân”. Cô mong rằng, mai này khi các con lớn lên, các con sẽ không chỉ tự hào vì mẹ là một nghệ sĩ đã có những đóng góp nhất định cho âm nhạc, mà còn vì mẹ đã chọn và luôn hết lòng với nghề giáo, đã đào tạo, nuôi dưỡng nên nhiều thế hệ học trò tài năng.

MV được thực hiện ở nhiều địa điểm đẹp của Hà Nội.

MV “Bài ca người giáo viên nhân dân” của Lương Nguyệt Anh khắc họa hình ảnh người nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc mặc áo lính, luôn tận tụy chăm lo, dìu dắt học trò. Đó là người thầy dạy các em những điều trong cuộc sống, hướng các em đến chân trời tri thức, uốn nắn từng nốt nhạc, từng hơi thở để các em có thể phát huy tài năng, dùng lời ca, tiếng hát làm đẹp hơn cho cuộc đời. Trong vai trò ấy, người giảng viên giống như người mẹ bên đàn con thơ.

Tuy nhiên, qua MV, Lương Nguyệt Anh cũng mang đến một góc nhìn khác về mối quan hệ giữa cô và học trò: sự gắn bó khăng khít, vừa là thầy, vừa là bạn. Trên hành trình làm nghề, học trò không chỉ là những người được thầy cô dìu dắt mà còn đồng hành, tiếp thêm cho người giáo viên nguồn năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết cống hiến.

Bối cảnh MV được đạo diễn Anh Quân lựa chọn với ý tưởng tạo nên sự hòa quyện mềm mại giữa thiên nhiên tươi đẹp, sinh động và những không gian mang đậm tinh thần quân đội.

MV là món quà mà Lương Nguyệt Anh gửi tới các đồng nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Lương Nguyệt Anh cho biết, MV “Bài ca người giáo viên nhân dân” cũng là món quà cô gửi tới các đồng nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lương Nguyệt Anh mong muốn thông qua MV, khán giả sẽ có dịp nhìn thấy nhiều hơn hình ảnh những người giảng viên thanh nhạc mặc áo lính như cô và các đồng nghiệp thân thương.

“Chúng tôi cũng như tất cả những người làm nghề giáo, luôn mang trong mình niềm tự hào và tâm huyết với sứ mệnh chăm lo, dạy dỗ học trò nên người. Với những giảng viên thanh nhạc, sứ mệnh ấy còn là trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng, truyền lửa đam mê và đồng hành cùng các em trên con đường sự nghiệp âm nhạc. Đặc biệt, với chúng tôi - những giảng viên, nghệ sĩ khoác trên mình màu áo lính, trách nhiệm ấy càng trở nên thiêng liêng và mang ý thức kỷ luật của một ‘quân lệnh’. Chúng tôi luôn xác định dạy dỗ học trò trưởng thành cũng chính là nhiệm vụ mà mình phải nỗ lực hoàn thành”, Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

Trong vai trò giảng viên nghệ thuật mặc áo lính, cô cũng đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Năm 2026, Lương Nguyệt Anh được thăng quân hàm trước niên hạn, lên cấp bậc Thiếu tá. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của cô trong công tác chuyên môn, cũng như trên cương vị một người chiến sĩ ở mặt trận văn hóa. Nhiều năm liền, Lương Nguyệt Anh cũng được khen thưởng danh hiệu Giảng viên dạy giỏi của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.