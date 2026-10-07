Lượng người xem của 'Between Steps' tăng vọt trong tập thứ 2

Between Steps đang có khởi đầu tương đối tích cực trên màn ảnh Hàn Quốc khi lượng người xem tăng trong tập thứ 2. Bộ phim tình cảm do Kim So Hyun và Choo Young Woo đóng chính ghi nhận mức rating cao hơn đáng kể so với tập mở màn, cho thấy sự quan tâm của khán giả đang có dấu hiệu tăng lên.

Between Steps chính thức lên sóng tập đầu tiên vào ngày 5/10 trên đài ENA, mở màn cho câu chuyện tình cảm giữa hai nhân vật có những bước ngoặt riêng trong cuộc sống.

Between Steps ghi nhận rating tăng từ 1,8% lên 2,4% sau hai tập đầu.

Theo Nielsen Korea, tập 1 của bộ phim ghi nhận rating trung bình toàn quốc 1,8%. Đây là mức khởi đầu được xem là tương đối ổn đối với một tác phẩm mới của ENA, đặc biệt khi phim phải cạnh tranh trong khung giờ phát sóng tối thứ Hai - thứ Ba.

Tác phẩm xoay quanh Park Min Jae (Choo Young Woo), một cựu vận động viên bơi lội phải từ bỏ sự nghiệp sau khi mất chân phải vì bệnh. Sau biến cố, anh chuyển hướng sang nghiên cứu và theo học chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật.

Trong khi đó, Im Yoo Jin (Kim So Hyun) là một nghiên cứu sinh đang mất phương hướng với con đường học tập của mình. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật mở ra những thay đổi mới trong cuộc sống của cả hai.

Ngay trong tập đầu, Park Min Jae và Im Yoo Jin đã có cuộc gặp gỡ khá đặc biệt. Những tình huống liên tiếp khiến họ dần chú ý đến nhau, đồng thời đặt nền móng cho mối quan hệ sẽ được phát triển trong các tập tiếp theo.

Đến tập 2 phát sóng ngày 6/10, Between Steps tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực về lượng người xem. Theo Nielsen Korea, bộ phim đạt rating trung bình toàn quốc 2,4%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với tập đầu tiên.

Kim So Hyun và Choo Young Woo trong Between Steps.

Mức tăng này cho thấy bộ phim đã thu hút thêm sự chú ý của khán giả sau tập mở màn. Với một tác phẩm mới, việc rating tăng ngay trong tập thứ hai cũng là tín hiệu đáng chú ý, đặc biệt khi câu chuyện giữa hai nhân vật chính bắt đầu được đẩy lên rõ nét hơn.

Sự kết hợp giữa Kim So Hyun và Choo Young Woo cũng là một trong những yếu tố được khán giả quan tâm. Nếu ở tập đầu, cả hai mới chỉ bắt đầu bước vào cuộc sống của nhau, những diễn biến tiếp theo được kỳ vọng sẽ tập trung nhiều hơn vào quá trình họ dần thấu hiểu và thay đổi lẫn nhau.

Với mức tăng từ 1,8% lên 2,4%, Between Steps đang cho thấy dấu hiệu cải thiện sau hai tập đầu. Những diễn biến tiếp theo của chuyện tình giữa Kim So Hyun và Choo Young Woo được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp bộ phim mở rộng lượng khán giả trong thời gian tới.