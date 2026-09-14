Lượng mưa dự báo tăng, miền Bắc sẵn sàng ứng phó

Ngày 14/9, nhiều khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Ảnh: PV

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa ngập

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 14/9 đến đêm 15/9, Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An sẽ xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, cục bộ có nơi vượt 450 mm.

Tại các khu vực khác của đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 250 mm. Trong khi đó, trung du Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ cùng phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa 50-100 mm, cục bộ trên 150 mm.

Mặc dù tới 16/9, mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn còn phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 70 mm tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai.

Chủ động phương án ứng phó kịp thời với mưa lớn

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương một số biện pháp chủ động ứng phó kịp thời.

Các địa phương phải rà soát, chủ động di dời người dân tại vùng ven sông suối, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn. Lực lượng xung kích được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ người dân, khơi thông dòng chảy và xử lý hậu quả khi có sự cố.

Tại các tuyến đường có ngầm, tràn, khu vực ngập sâu hoặc nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là hồ nhỏ và hồ xung yếu, cùng các công trình đang thi công, hầm lò khai thác khoáng sản cũng phải được kiểm tra, rà soát và bố trí lực lượng thường trực.

Ban Chỉ đạo đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường tuần tra, canh gác đê điều, chủ động bảo vệ các vị trí xung yếu; đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lũ quét, sạt lở đến người dân và duy trì nghiêm chế độ trực ban, báo cáo để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.