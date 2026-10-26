Lương Mạnh Hải tái xuất ở tuổi 45

Ngày 25/10, Lương Mạnh Hải chia sẻ hình ảnh khai máy Đặc công Rừng Sác, đánh dấu sự trở lại với điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Nam diễn viên hài hước gọi mình là “mầm non điện ảnh U50” và cho biết đã lâu mới được cảm nhận lại không khí phim trường.

“Các bạn cứ bảo mình đóng phim đi cho đỡ rảnh thì nay vũ trụ đã đáp lời”, Lương Mạnh Hải viết. Anh gửi lời cảm ơn biên kịch Châu Thổ vì đã xây dựng một vai diễn phù hợp, đồng thời bày tỏ sự hào hứng khi được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đưa ra nhiều phương án tạo hình cho nhân vật.

Lương Mạnh Hải cùng dàn diễn viên trong lễ khai máy.

Đáng chú ý, điều khiến Lương Mạnh Hải trân trọng nhất khi tham gia Đặc công Rừng Sác không chỉ là cơ hội trở lại với nghề diễn. Nam diễn viên cho biết dự án giúp anh hiểu trọn vẹn hơn những gì thế hệ cha ông đã trải qua trong những năm tháng chiến tranh gian khổ. Anh cũng gửi lời tri ân đến những người đã hy sinh và bày tỏ mong muốn cùng ê-kíp hoàn thành tốt bộ phim.

Lương Mạnh Hải sinh năm 1981 tại Hà Nội, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Tên tuổi anh gắn liền với vai Bảo Nam trong Bỗng dưng muốn khóc, tác phẩm phát sóng năm 2008 và tạo nên cơn sốt với khán giả. Sự kết hợp cùng Tăng Thanh Hà giúp nam diễn viên trở thành gương mặt được yêu thích, trước khi tiếp tục góp mặt trong Đẹp từng centimet, Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt cùng nhiều dự án khác.

Không chỉ diễn xuất, Lương Mạnh Hải còn thử sức với vai trò đạo diễn qua phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ năm 2019. Sau giai đoạn ít xuất hiện trên màn ảnh, sự trở lại của anh trong Đặc công Rừng Sác vì thế nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người từng yêu mến các vai diễn của nam diễn viên.

Lương Mạnh Hải.

Đặc công Rừng Sác do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, Châu Thổ viết kịch bản và được lấy cảm hứng từ cuốn sách Một thời Rừng Sác của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước. Phim lấy bối cảnh năm 1972 tại Đặc khu Rừng Sác, theo chân các chiến sĩ Đoàn 10 trong nhiệm vụ đột nhập, phá hủy kho bom Thành Tuy Hạ.

Tác phẩm quy tụ nhiều diễn viên như Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Ma Ran Đô, Lương Mạnh Hải, Phương Thanh, Ling Cam, Huy Anh, Trần Phong, Doãn Hoàng, Hưng Nguyễn và Hoài Lâm. Dự án đã khai máy tại Khu di tích Rừng Sác, Cần Giờ, TP.HCM vào ngày 25/10 và dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2027. Hiện ê-kíp chưa công bố cụ thể nhân vật mà Lương Mạnh Hải đảm nhận.

Với Lương Mạnh Hải, Đặc công Rừng Sác không chỉ là cơ hội trở lại với điện ảnh mà còn là trải nghiệm mới khi tham gia một bộ phim lịch sử, chiến tranh. Những hình ảnh đầu tiên từ ngày khai máy đang khiến khán giả chờ đợi màn tái xuất của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.