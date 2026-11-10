Lương Mạnh Hải quỳ gối đi giày cho Tăng Thanh Hà khi gặp sự cố

Tối 9/11, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cùng xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Kể từ khi xác nhận trở lại màn ảnh Việt, nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm mỗi lần góp mặt tại một sự kiện. Lần này, việc cô đi cùng người bạn diễn từng đóng cặp trong Bỗng Dưng Muốn Khóc cũng khiến khán giả chú ý.

Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh tại sự kiện.

Trong sự kiện, Tăng Thanh Hà không may gặp một sự cố nhỏ khi chiếc giày cao gót của cô bất ngờ bị vướng vào thang cuốn. Nữ diễn viên có chút lúng túng. Thấy vậy, Lương Mạnh Hải liền hạ người xuống, giúp cô chỉnh lại giày. Sau khi xử lý xong sự cố, Tăng Thanh Hà lấy lại vẻ thoải mái và tiếp tục di chuyển vào khu vực tổ chức buổi ra mắt phim.

Lương Mạnh Hải hỗ trợ khi Tăng Thanh Hà gặp sự cố (Ảnh: @meowentertainment)

Đoạn clip chỉ ghi lại một tình huống ngắn, song nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người thích thú là cách Lương Mạnh Hải giúp bạn rất tự nhiên. Thấy Tăng Thanh Hà gặp khó khăn với đôi giày cao gót, anh cúi xuống giúp cô ngay. Sự việc qua đi, cả hai tiếp tục vào sự kiện như bình thường.

Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải hội ngộ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Cả hai xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện.

Với những khán giả từng theo dõi Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từ thời Bỗng Dưng Muốn Khóc, đoạn video còn gợi lại sự ăn ý quen thuộc giữa hai diễn viên.

Nhiều năm sau, bộ phim vẫn được nhắc lại như một phần ký ức của khán giả thế hệ 8X, 9X. Với những người từng chờ xem từng tập phim, hình ảnh Tăng Thanh Hà đứng cạnh Lương Mạnh Hải dễ gợi nhớ đến cô Trúc bán sách và chàng Bảo Nam ngày nào. Còn ngoài đời, hai diễn viên vẫn giữ liên lạc và duy trì tình bạn qua nhiều thay đổi trong công việc lẫn cuộc sống.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải lần đầu đóng phim chung.

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí hơn trước. Cô và Lương Mạnh Hải thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ, gửi lời chúc cho nhau trong những dịp đặc biệt và có mặt tại các sự kiện quan trọng của đối phương. Với khán giả, đó cũng là những dịp hiếm hoi để thấy hai gương mặt từng gắn bó trên màn ảnh đứng cạnh nhau sau khi mỗi người đã có một hướng đi riêng.

Cả hai hiện giữ tình bạn thân thiết ở đời thường.