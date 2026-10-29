Lương Mạnh Hải phản ứng với NSƯT Hữu Châu

Mới đây, NSƯT Hữu Châu thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh hậu trường phim Đặc Công Rừng Sác. Trong ảnh, nam nghệ sĩ mặc bộ quân phục màu xanh, gợi nhớ đến vai diễn chiến sĩ quân bưu ông từng đảm nhận trong vở kịch truyền hình Hoa Mướp Vàng cách đây gần 40 năm.

Kèm theo hình ảnh, NSƯT Hữu Châu viết: “Một vai diễn mới trong phim, lâu lắm rồi mới mặc lại bộ này từ sau vở kịch truyền hình Hoa Mướp Vàng, đóng vai ‘Chiến quân bưu’ cách đây gần 40 năm”.

Lương Mạnh Hải có màn tương tác hài hước với NSƯT Hữu Châu khi đàn anh chia sẻ hình ảnh hậu trường phim Đặc Công Rừng Sác.

Bên dưới bài đăng, Lương Mạnh Hải để lại bình luận: “Đồng chí Tư Mạnh đỏ da thắm thịt quá ạ”. Cách gọi thân mật của nam diễn viên nhanh chóng tạo nên màn đối đáp vui vẻ giữa hai nghệ sĩ. NSƯT Hữu Châu đáp lại: “Hết cảnh chung với em rồi”.

Không dừng lại ở đó, Lương Mạnh Hải tiếp tục bình luận: “Em đã có vài tấm dìm hàng đồng chí Tư Mạnh là yên tâm rồi ạ”. Màn tương tác cho thấy sự thoải mái của hai diễn viên trong quá trình làm việc chung. Những câu nói mang màu sắc đồng đội cũng khiến khán giả thêm tò mò về mối quan hệ giữa các nhân vật trong dự án mới.

Đáng chú ý, Đặc Công Rừng Sác là bộ phim điện ảnh quy tụ cả Lương Mạnh Hải và NSƯT Hữu Châu. Tác phẩm thuộc thể loại lịch sử, chiến tranh, tình cảm, do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, với phần kịch bản của Châu Thổ. Phim lấy cảm hứng từ lịch sử chiến đấu của lực lượng Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác tại vùng rừng ngập mặn phía Đông Nam Sài Gòn, khai thác những lát cắt tiêu biểu của chiến tranh cùng những giằng xé nội tâm của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Ê-kíp làm phim trong lễ khai máy Đặc Công Rừng Sác.

Trong phim, Lương Mạnh Hải đảm nhận vai Hai Minh. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng anh đã đọc nhiều kịch bản của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nhưng chỉ thực sự hứng thú với nhân vật trong dự án lần này. Đặc biệt, Lương Mạnh Hải tiết lộ nhân vật Hai Minh không phải một chiến sĩ đặc công trực tiếp chiến đấu như nhiều người có thể hình dung từ tên phim.

Trong khi đó, nhà sản xuất chưa công bố cụ thể tên nhân vật cũng như tuyến vai của NSƯT Hữu Châu. Việc nam nghệ sĩ xuất hiện trong bộ quân phục và nhắc đến vai diễn cũ khiến hình ảnh hậu trường nhận được thêm sự quan tâm, song chưa đủ căn cứ để xác định vai diễn mới của ông có liên hệ trực tiếp với nhân vật quân bưu năm xưa.

Bên cạnh hai nghệ sĩ, Đặc Công Rừng Sác còn có sự góp mặt của Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Ma Ran Đô, NSƯT Thái Sơn, Phương Thanh, Trúc Anh và Hoài Lâm. Phim khởi quay vào cuối tháng 10/2026, dự kiến ra mắt trong năm 2027. Hiện ê-kíp chưa công bố lịch phát hành chính thức.

Với Lương Mạnh Hải, đây là dự án đáng chú ý sau khoảng 9 năm anh vắng bóng trên màn ảnh rộng. Từng được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, sự trở lại lần này của nam diễn viên khiến khán giả quan tâm đến lựa chọn nhân vật cũng như hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Về phía NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ tiếp tục duy trì hoạt động ở cả sân khấu lẫn điện ảnh. Việc góp mặt trong Đặc Công Rừng Sác bổ sung thêm một dự án lịch sử vào danh sách tác phẩm của ông.

Màn đối đáp giữa Lương Mạnh Hải và NSƯT Hữu Châu vì thế không chỉ mang đến khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội, mà còn góp phần đưa dự án Đặc Công Rừng Sác đến gần hơn với sự chú ý của khán giả trước ngày ra rạp.