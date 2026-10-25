Lương Mạnh Hải, Ma Ran Đô, Lê Xuân Tiền hội ngộ trong 'Đặc Công Rừng Sác'

Đặc công Rừng Sác do Châu Thổ viết kịch bản, Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP.HCM - Quân khu 7. Lễ khai máy có sự tham dự của đại diện các đơn vị phối hợp, ê-kíp sản xuất và hai cựu chiến sĩ đặc công Rừng Sác: Bác Đào Xuân Hạ - Cựu chiến binh đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, bác Võ Duy Tấn - Cựu chiến binh, Phó ban liên lạc thường trực đoàn 10, Đặc công Rừng Sác.

Tác phẩm quy tụ các diễn viên gồm: Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Ling Cam, NSƯT Thái Sơn, Phương Thanh, Sỹ Toàn, Huy Anh, Lê Minh Thuấn, Trần Phong, Hưng Nguyễn, Lương Mạnh Hải, Doãn Hoàng, Hoài Lâm, Lê Hóa…

3 năm chuẩn bị cho dự án phim lịch sử

Chia sẻ tại lễ khai máy, bà Vũ Thị Bích Liên - đại diện nhà sản xuất - cho biết dự án bắt nguồn từ tình yêu dành cho lịch sử và mong muốn đưa câu chuyện về lực lượng đặc công Rừng Sác đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo bà, quá trình chuẩn bị đặt ra không ít thách thức. Trong đó, khó khăn lớn nhất là tìm những bối cảnh như phòng trà hay nhà dân ở vùng ven Sài Gòn xưa, bởi nhiều nơi đã được giải tỏa. Do đó, ê-kíp đã phải liên hệ với nhiều địa điểm để có bối cảnh phù hợp. Một số bối cảnh không thể thực hiện được, ê-kíp buộc phải dùng kỹ xảo.

Biên kịch Châu Thổ cho biết ban đầu bà bất ngờ khi nhận được lời đề nghị viết kịch bản về lực lượng đặc công Rừng Sác, bởi đây là đề tài đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu và sự đầu tư nghiêm túc.

Trong quá trình tìm hiểu tư liệu, cuốn sách Một thời Rừng Sác của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước để lại cho bà nhiều cảm xúc. Theo biên kịch, điều khiến bà ấn tượng không chỉ là những chiến công của các chiến sĩ, mà còn là điều kiện sống khắc nghiệt họ phải đối mặt: Địa hình sông nước, cá sấu, muỗi mòng, tình trạng thiếu gạo, muối và nước ngọt.

Dù từng sống trong thời chiến, làm báo và tìm hiểu nhiều câu chuyện lịch sử, biên kịch Châu Thổ vẫn cho rằng những gì lực lượng đặc công Rừng Sác trải qua là chất liệu đặc biệt, đồng thời đặt ra áp lực lớn cho người viết.

Tại lễ khai máy, bác Võ Duy Tấn - cựu chiến binh, Phó ban liên lạc thường trực Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác - chia sẻ rằng mong muốn có một bộ phim về lực lượng này là điều ông và những đồng đội còn sống luôn ấp ủ. "Tôi nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, trong đó có rất nhiều người vẫn còn nằm lại dưới sông, rạch, gốc cây, ngọn cỏ..." - bác Võ Duy Tấn chia sẻ.

Dàn diễn viên đối mặt thử thách với đề tài đặc công

Về quá trình tuyển chọn diễn viên, biên kịch Châu Thổ cho biết khi trao đổi với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và đoàn phim, bà nhận thấy diễn viên không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về ngoại hình mà còn phải có sự đồng cảm với nhân vật và câu chuyện lịch sử.

Theo kế hoạch, Đặc công Rừng Sác sẽ ghi hình trong 50 ngày và dự kiến phát hành vào năm 2027. Với đề tài gắn liền với một lực lượng đặc biệt trong lịch sử, dự án đặt ra yêu cầu tái hiện bối cảnh, điều kiện sống và tinh thần của người lính một cách thuyết phục trên màn ảnh.