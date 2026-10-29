Lương Mạnh Hải gửi lời cảm ơn đến Tăng Thanh Hà

Mới đây, Lương Mạnh Hải thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng Tăng Thanh Hà, kèm dòng trạng thái: “Có những người xuất hiện để làm thanh xuân của mình rực rỡ hơn. Cảm ơn em vì 1 buổi tối rất đáng nhớ”. Khoảnh khắc nhanh chóng khiến khán giả nhớ đến tình bạn đặc biệt giữa hai diễn viên, những người từng tạo nên một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất của truyền hình Việt Nam.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Tăng Thanh Hà tổ chức sinh nhật cho Lương Mạnh Hải trong không khí ấm cúng. Không cần những lời chúc quá cầu kỳ, cuộc gặp gỡ thân mật cùng dòng chia sẻ giàu cảm xúc của nam diễn viên cũng đủ gợi lên sự trân trọng mà anh dành cho người bạn đã đồng hành cùng mình qua nhiều năm tháng.

Tăng Thanh Hà mừng sinh nhật Lương Mạnh Hải. Ảnh: FBNV

Nhắc đến Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà, khán giả khó lòng bỏ qua Bỗng dưng muốn khóc - bộ phim truyền hình phát sóng năm 2008 do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện. Tác phẩm kể câu chuyện về Trúc, cô gái mồ côi có cuộc sống vất vả nhưng giàu nghị lực, và Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu quen được nuông chiều, buộc phải học cách tự lập sau những biến cố gia đình.

Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc, trong khi Lương Mạnh Hải hóa thân thành Bảo Nam. Sự đối lập trong tính cách, hoàn cảnh cùng những tình huống hài hước, lãng mạn giúp bộ đôi tạo nên sức hút riêng. Bộ phim trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cả hai, đưa tên tuổi họ đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, hai diễn viên tiếp tục hợp tác trong phim điện ảnh Đẹp từng centimet ra mắt năm 2009. Trong phim, Tăng Thanh Hà vào vai Ngô Đồng, cô gái nuôi ước mơ trở thành diễn viên, còn Lương Mạnh Hải đảm nhận vai Quang Hy. Màn kết hợp tiếp tục khai thác sự tung hứng giữa hai nhân vật, đồng thời củng cố hình ảnh cặp đôi được khán giả yêu mến.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà không chỉ dừng lại ở những lần đóng chung. Sau khi các dự án khép lại, cả hai vẫn duy trì tình bạn ngoài đời, thỉnh thoảng gặp gỡ và dành cho nhau những lời chúc trong các dịp đặc biệt.

Năm 2024, nhân dịp sinh nhật Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ khoảnh khắc cả hai cùng thổi nến và gửi lời chúc đến người anh thân thiết. Cô viết lời cảm ơn vì anh đã lớn lên cùng mình, đồng thời nhắc đến những câu chuyện và tiếng cười bất tận mỗi khi hai người gặp nhau. Những chia sẻ ấy cho thấy sự gắn bó của cả hai đã vượt xa mối quan hệ đồng nghiệp thông thường.

Gần đây, hai diễn viên tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi hội ngộ tại nhà riêng, cùng ăn uống và trò chuyện thân mật. Đến tháng 8/2026, họ còn xuất hiện bên nhau tại sự kiện công chiếu Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, đồng thời gặp lại Tùng Yuki, người từng đóng vai cha của Bảo Nam trong Bỗng dưng muốn khóc. Những khoảnh khắc này một lần nữa gợi nhắc ký ức về bộ phim đã gắn liền với thanh xuân của nhiều khán giả.

Sau thời kỳ thành công của Bỗng dưng muốn khóc, Tăng Thanh Hà tiếp tục ghi dấu ấn qua các phim như Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận và Mỹ nhân kế. Khi sự nghiệp diễn xuất đang được chú ý, cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, sau đó dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Dàn sao Bỗng dưng muốn khóc hội ngộ sau 18 năm.

Trong khi đó, Lương Mạnh Hải cũng có những thay đổi đáng kể trong hành trình nghệ thuật. Sau nhiều vai diễn được chú ý, anh mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như biên kịch, sản xuất và đạo diễn. Năm 2019, anh ra mắt Hoa hậu giang hồ trong vai trò đạo diễn. Những năm gần đây, nam diễn viên ít xuất hiện trên màn ảnh hơn và dành nhiều thời gian cho những công việc riêng.

Mỗi người lựa chọn một hướng đi khác nhau, người tập trung vào gia đình và kinh doanh, người từng bước thử sức ở những vai trò mới trong lĩnh vực nghệ thuật. Dẫu vậy, những lần hội ngộ cùng các lời chúc dành cho nhau cho thấy tình bạn giữa Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà vẫn được duy trì theo cách riêng.

Điều khiến khán giả yêu mến bộ đôi không chỉ là chuyện tình Trúc - Bảo Nam từng làm nên sức hút của Bỗng dưng muốn khóc, mà còn là cách họ giữ gìn mối quan hệ sau khi ánh đèn sân khấu đã lùi xa. Tình bạn ấy không cần xuất hiện thường xuyên trước công chúng, nhưng vẫn được nhắc nhớ qua những dịp đặc biệt và những lời chia sẻ chân thành.

Lời cảm ơn mới đây của Lương Mạnh Hải vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một dòng trạng thái sau buổi gặp gỡ. Sau gần 18 năm kể từ ngày bộ phim lên sóng, cả hai đã có những lựa chọn riêng, nhưng vẫn dành cho nhau sự quan tâm và trân trọng. Với những khán giả từng yêu mến Trúc và Bảo Nam, đây cũng là một minh chứng đẹp rằng có những mối quan hệ vẫn có thể bền bỉ theo thời gian, ngay cả khi mỗi người đã bước sang một chương khác của cuộc đời.