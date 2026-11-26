Thu nhập không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng tích lũy. Có người kiếm được khá nhiều nhưng vẫn thường xuyên hết tiền trước ngày nhận lương. Ngược lại, người có mức lương vừa phải vẫn có thể dành dụm nếu biết phân bổ ngân sách và hạn chế những khoản chi không cần thiết.

Để quản lý tài chính hiệu quả hơn, phụ nữ có thể bắt đầu từ 6 thói quen sau:

Tiết kiệm ngay khi nhận lương

Thay vì đợi cuối tháng mới xem còn bao nhiêu tiền để dành, hãy trích một khoản cố định ngay khi nhận lương. Chẳng hạn, với thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng, có thể đặt mục tiêu tiết kiệm 2 triệu đồng trước rồi phân bổ số tiền còn lại cho sinh hoạt.

Tỷ lệ tiết kiệm có thể điều chỉnh theo hoàn cảnh. Quan trọng nhất là duy trì đều đặn, thay vì đặt mục tiêu quá cao rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

Ghi chép các khoản chi tiêu

Cà phê, phí giao hàng, ăn uống bên ngoài hay mua sắm nhỏ lẻ có thể khiến ngân sách hao hụt đáng kể nếu diễn ra thường xuyên.

Hãy ghi lại các khoản thu, chi bằng ứng dụng điện thoại, bảng tính hoặc sổ tay. Cuối tuần hoặc cuối tháng, xem lại khoản nào thiết yếu, khoản nào có thể cắt giảm để điều chỉnh ngân sách phù hợp.

Không dùng tín dụng để duy trì lối sống vượt khả năng

Thẻ tín dụng và hình thức mua trước, trả sau mang lại sự tiện lợi nhưng cũng dễ khiến người dùng chi tiêu quá mức.

Một món đồ giá 5 triệu đồng vẫn có giá trị 5 triệu đồng dù được chia thành nhiều kỳ thanh toán. Nếu không trả đúng hạn, người dùng còn có thể phát sinh lãi và phí.

Trước khi mua sắm, hãy cân nhắc khả năng chi trả và mức độ cần thiết, tránh vay tiền chỉ để đáp ứng những mong muốn nhất thời.

Không mua hàng chỉ vì giảm giá

Khuyến mại dễ tạo cảm giác mua được món hời. Tuy nhiên, nếu sản phẩm không thực sự cần thiết, việc mua hàng giảm giá vẫn khiến ngân sách hao hụt.

Trước khi thanh toán, hãy tự hỏi liệu mình có cần món đồ đó không, trong nhà đã có sản phẩm tương tự chưa và nếu không giảm giá thì có mua hay không. Chỉ nên tận dụng ưu đãi với những món chắc chắn sử dụng và nằm trong ngân sách.

Ưu tiên độ bền khi mua đồ dùng thường xuyên

Tiết kiệm không có nghĩa là luôn chọn sản phẩm rẻ nhất. Giày dép nhanh hỏng, quần áo dễ bai dão hay đồ gia dụng phải thay liên tục có thể khiến tổng chi phí cao hơn.

Với những món sử dụng thường xuyên, hãy cân nhắc độ bền, tính tiện dụng và chi phí lâu dài. Tuy nhiên, không nên lấy lý do mua một lần dùng lâu dài để chọn sản phẩm đắt đỏ vượt khả năng tài chính.

Đặt giới hạn cho những khoản chi nhỏ

Đồ uống, ăn vặt, mua sắm trực tuyến hay gọi xe có thể trở thành những khoản chi đáng kể nếu lặp lại mỗi ngày.

Không cần từ bỏ mọi sở thích, nhưng nên đặt giới hạn phù hợp. Chẳng hạn, thay vì mua đồ uống mỗi ngày, có thể giảm xuống vài lần mỗi tuần. Với món đồ chưa thực sự cần thiết, hãy đưa vào danh sách chờ và cân nhắc lại sau vài ngày.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ hay từ bỏ mọi niềm vui. Một khoản dự phòng có thể giúp gia đình chủ động hơn khi phát sinh chi phí y tế, công việc thay đổi hoặc những tình huống bất ngờ.

Không cần bắt đầu bằng số tiền lớn. Duy trì thói quen phù hợp với thu nhập, kiểm soát chi tiêu và kiên trì trong thời gian dài sẽ giúp mỗi người từng bước cải thiện tình hình tài chính. Khả năng tích lũy không chỉ phụ thuộc vào việc kiếm được bao nhiêu, mà còn nằm ở cách sử dụng số tiền mình có.