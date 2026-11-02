Lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu giảm 4% trong tháng 10

Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Gazprom ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tháng 10/2026, lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho châu Âu là 1,62 tỷ mét khối, so với 1,68 tỷ mét khối của cùng kỳ năm ngoái. Trong 10 tháng 1-10/2026, nguồn cung này của châu Âu giảm 0,7%, xuống khoảng 14,8 tỷ mét khối.

Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường trung chuyển còn lại duy nhất để dẫn khí đốt của Nga tới châu Âu, sau khi Ukraine từ chối gia hạn thoả thuận trung chuyển kéo dài 5 năm với Nga đã hết hạn vào tháng 1/2025.

Xuất khẩu khí đốt của Gazprom sang châu Âu trong năm ngoái giảm 44%, xuống 18 tỷ mét khối, mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1970, sau khi tuyến trung chuyển qua Ukraine dừng hoạt động.

Xuất khẩu khí đốt của Nga qua đường ống sang châu Âu đạt đỉnh khoảng 180 tỷ mét khối vào năm 2018-2019.