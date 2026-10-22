Lượng khách Trung Quốc qua Nhà ga quốc tế Cam Ranh giảm gần 44%

Ngày 22-10, lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho biết, 9 tháng năm 2026, có 217.026 lượt khách Trung Quốc đến Khánh Hòa qua Nhà ga quốc tế Cam Ranh, với 1.333 chuyến bay thẳng từ Trung Quốc. Lượng khách lẫn số chuyến bay đều chỉ bằng 56% so với cùng kỳ năm 2025 (đón 386.706 lượt khách Trung Quốc với 2.377 chuyến bay). Hiện tại chỉ còn 3 hãng hàng không khai thác đường bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh (China Southern Airlines, Sichuan Airlines và Vietjet Air) với tần suất 3 chuyến/ngày.

Khách Trung Quốc dạo phố Nha Trang.

Để khôi phục thị trường khách Trung Quốc, Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cùng Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đã tham gia Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2026 tại Tây An (Trung Quốc) nhằm kết nối với các đối tác. Công ty cũng phối hợp với các đối tác mời đoàn famtrip gồm đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc đến khảo sát du lịch Khánh Hòa.

Du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa trên chuyến bay của Hãng hàng không Sichuan Airlines.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, ông Phạm Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh kỳ vọng, Nghị quyết số 325, ngày 12-10-2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa sẽ thúc đẩy thị trường này phục hồi và tăng trưởng, từ đó các chuyến bay sẽ tăng trở lại. Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh sẽ áp dụng chương trình khuyến khích đường bay, ưu tiên các đường bay thẳng từ Bắc Kinh và Thượng Hải. Đồng thời, công ty phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị luồng làm thủ tục riêng cho khách đoàn miễn thị thực tại Nhà ga T2; tăng cường nhân viên nói tiếng Trung; theo dõi lượng khách hằng tháng để tỉnh đánh giá kết quả thí điểm.