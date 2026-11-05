Lượng khách tăng cao, Huế tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Du lịch y tế sẽ thành sản phẩm đặc thù

UBND TP Huế cho biết, trong 10 tháng đầu của năm 2026, du lịch Huế ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tổng lượt khách du lịch đến Huế ước đạt hơn 6,9 triệu lượt, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt… Tuy nhiên, trước những biến động của tình hình thế giới, giá năng lượng, chi phí vận chuyển và bất ổn kinh tế đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho ngành du lịch.

Tổng lượt khách du lịch đến Huế trong 10 tháng đầu năm 2026 tăng 28,36% so với cùng kỳ.

Trước yêu cầu đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh điểm đến, cuối tháng 10 vừa qua, TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu, cơ cấu lại hoạt động du lịch. Trong đó, phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe cùng những sản phẩm sáng tạo gắn với di sản được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, mỗi địa phương, mỗi điểm đến đều có những lợi thế và hạn chế riêng. Vì vậy, việc cơ cấu lại sản phẩm du lịch cần xuất phát từ điều kiện thực tế, nhận diện đúng tiềm năng để tập trung khai thác hiệu quả.

Với Huế, bên cạnh các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa truyền thống, cần chú trọng phát triển du lịch y tế, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực và những sản phẩm có khả năng tạo sức hút trong các thời điểm khác nhau trong năm.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe.

Điển hình là TP Huế vừa xây dựng đề án “Phát triển du lịch y tế trên địa bàn TP Huế giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035”. Theo định hướng của đề án, Huế phát triển du lịch y tế dựa trên sự kết hợp giữa dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng. Đây được xem là hướng khai thác những lợi thế sẵn có của thành phố, nhất là vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ẩm thực là một trong những thế mạnh của Cố đô Huế.

Ẩm thực Huế là một trong những thế mạnh "hút" du khách đến với Cố đô Huế.

Đề án xác định 4 nhóm sản phẩm chủ lực như: du lịch gắn với kiểm tra sức khỏe y tế tây y; du lịch gắn với việc khám, điều trị và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền, các liệu pháp sử dụng thảo dược; du lịch gắn với trải nghiệm y học cung đình triều Nguyễn, liệu pháp tắm ngâm thảo dược, phương pháp dưỡng sinh gắn với di sản Thái Y Viện và trị liệu, kết hợp nguồn khoáng nóng với dịch vụ tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp.

Đề án “Phát triển du lịch y tế trên địa bàn TP Huế giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035” đặt mục tiêu đến năm 2030, TP Huế thu hút khoảng 800.000 lượt khách du lịch y tế nội địa và từ 8.000–10.000 lượt khách quốc tế mỗi năm. Thành phố cũng hướng đến xây dựng thương hiệu “Huế - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam”.

Để hiện thực hóa định hướng này, Hiệp hội Du lịch TP Huế vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở y tế trên địa bàn. Việc ký kết nhằm tăng cường liên kết giữa ngành y tế và du lịch, từng bước xây dựng các gói sản phẩm du lịch y tế có tính chuyên biệt. Đây cũng là loại hình có thể góp phần đa dạng hóa nguồn khách, giảm sự phụ thuộc vào tính mùa vụ của du lịch tham quan truyền thống.

Tìm giải pháp phát triển du lịch Halal

Nhằm thu hút thêm lượng khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách Hồi giáo đến du lịch miền Trung – Tây Nguyên; gần đây, Huế đang nghiên cứu phát triển du lịch Halal (du lịch dành cho người Hồi giáo) trên địa bàn.

Lãnh đạo ngành Du lịch TP Huế cho biết, thị trường Halal có quy mô rộng, phục vụ cộng đồng Hồi giáo khoảng 2 tỷ người trên toàn cầu với nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, đồ uống, du lịch, khách sạn, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử. Sự phát triển của thị trường này mở ra cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hơn 2 triệu lượt khách quốc tế đến Huế trong 10 tháng đầu năm 2026.

Cuối tháng 10 vừa qua, tại hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại TP Huế” (do Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP Huế cùng các đơn vị liên quan tổ chức, thu hút đại diện cộng đồng Hồi giáo đến từ Pakistan, Singapore, Malaysia…), các chuyên gia cho biết du lịch Halal đang trở thành một phân khúc phát triển nhanh trên thế giới. Năm 2025, lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế đạt 196 triệu lượt, tăng 11,3% so với năm 2024. Con số này dự kiến đạt 262 triệu lượt vào năm 2030, với mức chi tiêu khoảng 310 tỷ USD.

Đối với Huế, khai thác thị trường Halal là hướng đi được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, thị trường khách du lịch, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với các quốc gia có đông người Hồi giáo. Theo ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế, năm 2025, thành phố đón gần 22.070 lượt khách Hồi giáo. Trong 7 tháng đầu năm 2026, lượng khách này đạt 11.800 lượt…

Lễ hội ẩm thực chay bên bờ sông Hương thu hút lượng lớn du khách. Ẩm thực chay được xem là một lợi thế để Huế phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn thị trường du lịch dành cho người Hồi giáo.

Huế có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ thị trường Halal, từ vị trí trên hành lang kinh tế Đông - Tây, hệ thống giao thông kết nối đến nguồn tài nguyên di sản, văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực. Đặc biệt, thế mạnh về ẩm thực chay được xem là một lợi thế để nghiên cứu, điều chỉnh và phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal. Trên địa bàn thành phố bước đầu đã có một số khách sạn, nhà hàng phục vụ khách Hồi giáo.

Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều lợi thế, Huế vẫn chưa khai thác hiệu quả thị trường tiềm năng nói trên. Việc phát triển du lịch Halal đòi hỏi địa phương và doanh nghiệp phải hiểu rõ các tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận, tập quán tiêu dùng cũng như nhu cầu cụ thể của du khách Hồi giáo.

Du khách trải nghiệm xe đạp khi tham quan các khu di sản Huế.

Để thúc đẩy hướng đi này, UBND TP Huế đã đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu phát triển du lịch Halal trên địa bàn TP Huế”, giao Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện.

Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam - ông Kohdayar Marri, chia sẻ, trong quá trình đến nhiều địa phương ở Việt Nam, ông nhận thấy sự phong phú, khác biệt trong văn hóa và ẩm thực giữa các vùng miền. "Việc một số nhà hàng tại Việt Nam đã được cấp chứng nhận Halal đã giúp du khách Hồi giáo có thêm cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sắc của Việt Nam. Sự thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam là lợi thế để quảng bá hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế. Khi du khách cảm nhận được sự chào đón và tôn trọng, họ sẽ có thêm động lực quay trở lại", ông Kohdayar Marri bộc bạch thêm.

Theo ông Nguyễn Thành Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao, thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành đã quan tâm thúc đẩy phát triển ngành Halal Việt Nam theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Đề án tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030 được xây dựng nhằm hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Halal toàn cầu, tăng cường hợp tác với các thị trường Hồi giáo, đặc biệt tại Trung Đông, ASEAN, Nam Á và châu Phi.

Bộ Ngoại giao cũng sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tại Huế kết nối với các đối tác Halal quốc tế, từng bước nâng cao năng lực và phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường.