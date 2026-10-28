Lượng khách qua cảng hàng không tăng hơn 11% so với cùng kỳ

Thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm 2026, với hơn 110 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa thông qua các cảng hàng không. Cùng với nhu cầu đi lại tăng lên, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam cũng được bổ sung thêm 26 chiếc so với năm 2025.

Tháng 10, lượng khách qua cảng hàng không tăng hơn 11%

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 110 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt gần 43 triệu lượt, tăng hơn 11%; khách nội địa đạt gần 68 triệu lượt, tăng hơn 9%. Những con số này cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng ở cả hai thị trường, trong đó khách quốc tế ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Không chỉ vận chuyển hành khách, hoạt động vận tải hàng hóa cũng duy trì đà tăng. Trong 10 tháng, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 1,6 triệu tấn, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng trưởng của thị trường tiếp tục được thể hiện trong tháng 10/2026. Các cảng hàng không phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, tăng hơn 11% so với tháng 10/2025.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt hơn 172.000 tấn, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

Ở khối vận chuyển, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 50 triệu lượt khách trong 10 tháng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, khách quốc tế đạt hơn 16 triệu lượt, tăng 2%; khách nội địa đạt gần 34 triệu lượt, tăng hơn 9%.

Riêng tháng 10, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 5 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt 1,7 triệu lượt, trong khi khách nội địa đạt hơn 3 triệu lượt.

Về hàng hóa, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 388.000 tấn trong 10 tháng, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 10, sản lượng đạt hơn 41.000 tấn, tăng 3%.