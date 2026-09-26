Lượng khách Nga - CIS đến Đà Nẵng tăng 94,2%

Ngày 25/9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đà Nẵng và Nga - CIS: Dấu ấn đồng hành, kiến tạo tương lai”.

Lượng khách Nga – CIS đến Đà Nẵng tăng mạnh

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nga và các nước CIS đến Việt Nam tăng mạnh. Riêng khách Nga đạt hơn 1 triệu lượt, tăng khoảng 166% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nhóm khách Nga có thu nhập cao và cao cấp ngày càng chiếm tỉ lệ lớn, cho thấy Việt Nam đang được nhóm khách có khả năng chi tiêu cao tại Đông Nam Á quan tâm.

Tại Đà Nẵng, theo bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, 8 tháng đầu năm 2026, thị trường Nga và CIS ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với hơn 400 nghìn lượt khách đến Đà Nẵng, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 5,8% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. Trong đó, khách Nga đạt gần 300 nghìn lượt, tăng 151,4% so với cùng kỳ, đưa Nga vươn lên vị trí thứ 7 trong top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng. Thị trường CIS đạt hơn 112 nghìn lượt, tăng 20,8%.

Du khách Nga được chào đón tới tham quan TP Đà Nẵng trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow (Nga).

Sự tăng trưởng của thị trường Nga – CIS góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường quốc tế của Đà Nẵng, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc điểm của dòng khách này như nghỉ dưỡng biển dài ngày, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Hội An, Đà Nẵng

Đồng hành cùng hàng không và lữ hành đưa khách Nga – CIS đến Đà Nẵng

Bên cạnh xúc tiến và truyền thông, Đà Nẵng tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác thị trường trong việc khôi phục và mở rộng kết nối hàng không, tổ chức các chương trình chào đón chuyến bay, famtrip, presstrip và kết nối doanh nghiệp.

Trong mùa hè 2026, các đường bay từ khu vực CIS đến Đà Nẵng đạt tần suất khoảng 16 chuyến/tuần, với các kết nối từ Astana, Almaty và Tashkent. Đối với thị trường Nga, các chuyến bay charter kết nối Đà Nẵng với Moscow, Kazan, Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk, Novokuznetsk, Barnaul, Novosibirsk, Krasnoyarsk và nhiều thành phố khác.

Trong tháng 4/2026, thành phố phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình chào đón đường bay Astana – Đà Nẵng, đón đoàn famtrip 220 khách từ Kazakhstan và thị trường CIS, đồng thời phối hợp tổ chức chương trình kết nối, trao đổi hợp tác với các đối tác CIS.

Hội thảo “Đà Nẵng và Nga – CIS: Dấu ấn đồng hành, kiến tạo tương lai”.

Thành phố cũng phối hợp tổ chức chương trình chào đón chuyến bay từ Vladivostok đến Đà Nẵng ngày 16/4/2026 và chuyến bay đầu tiên từ Moscow đến Đà Nẵng ngày 23/5/2026 đồng thời triển khai các đoàn famtrip từ Nga – CIS và phối hợp đón presstrip Nga nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế và lan tỏa hình ảnh điểm đến tại thị trường.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, truyền thông được xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên mức tăng trưởng của thị trường Nga – CIS trong năm 2026.

Đẩy mạnh xúc tiến và truyền thông tại thị trường Nga – CIS

Trong năm 2026, TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động xúc tiến và truyền thông hướng tới thị trường Nga – CIS.

Tháng 3/2026, ngành du lịch Đà Nẵng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026, Hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất tại thị trường Nga và khu vực. Gian hàng du lịch Đà Nẵng được Ban Tổ chức vinh danh trong top 3/44 gian hàng nổi bật và ấn tượng, góp phần tăng cường hiện diện điểm đến và tạo cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và đối tác tại thị trường.

Cùng với đó, Đà Nẵng triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến trên hệ sinh thái Yandex, tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS, đạt khoảng 63,4 triệu lượt hiển thị, 862.700 lượt nhấp và 523.000 lượt xem website Danang Fantasticity.

Trong thời gian triển khai, thị trường Nga trở thành nguồn truy cập lớn nhất của website Danang Fantasticity, chiếm khoảng 54–60% lượng truy cập trong tháng 5–6/2026. Theo dữ liệu được tổng hợp từ Yandex, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước kể từ thời điểm triển khai chiến dịch.

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng.

Kết quả này cho thấy dư địa lớn để Đà Nẵng tiếp tục khai thác các nền tảng số tại thị trường Nga – CIS, đồng thời từng bước gắn hoạt động truyền thông điểm đến với sản phẩm, doanh nghiệp và khả năng chuyển đổi thành booking thực tế.

Tri ân 12 đối tác tiêu biểu đồng hành cùng thị trường Nga – CIS

Trong khuôn khổ chương trình “Đà Nẵng và Nga – CIS: Dấu ấn đồng hành, kiến tạo tương lai”, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã vinh danh 12 đối tác tiêu biểu có những đóng góp tích cực trong hoạt động khai thác, kết nối và đưa khách từ Nga và các quốc gia CIS đến Đà Nẵng trong thời gian qua, bao gồm: Công ty Cổ phần Crystal Bay, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Amega, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Prestige DMC Viet Nam, Công ty TNHH Selfie Travel Vietnam, Công ty TNHH Du lịch Victoria, Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch ABTOURS, Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Pegas Việt Nam, Công ty TNHH Travel Concierge, Yandex Ads Việt Nam, Công ty TNHH Nhatrang4me.

Hoạt động vinh danh là lời tri ân của ngành du lịch thành phố đối với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác đã tiên phong xây dựng thị trường, duy trì kết nối, phát triển sản phẩm và đồng hành cùng Đà Nẵng trong quá trình phục hồi và mở rộng dòng khách Nga – CIS.

Thông qua chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cũng mong muốn lắng nghe những chia sẻ, đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện định hướng thị trường trong năm 2027.

Trong thời gian tới, thành phố dự kiến tiếp tục tăng cường xúc tiến tại thị trường Nga – CIS, duy trì hiện diện tại MITT Moscow 2027, nghiên cứu tiếp tục truyền thông trên hệ sinh thái Yandex, phối hợp đón các đoàn famtrip, presstrip, hỗ trợ kết nối hàng không; đồng thời tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp Đà Nẵng trong xây dựng sản phẩm và các chương trình quảng bá chung.

Từ những dấu ấn đồng hành đã được tạo dựng, Đà Nẵng hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa thành phố và cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo tương lai, từng bước phát triển Nga – CIS trở thành thị trường khách quốc tế ổn định, có chất lượng và đóng góp ngày càng tích cực cho du lịch thành phố.