Thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tp vào chiều 19/11 cho biết, kể từ khi khai thác thương mại ngày 22/12/2024 đến hết tháng 10/2026, tuyến metro số 1 đã vận chuyển hơn 41,57 triệu lượt hành khách với 155.069 lượt tàu hoạt động an toàn.

Riêng 10 tháng đầu năm 2026, tuyến phục vụ khoảng 20,25 triệu lượt khách, bình quân 66.645 lượt/ngày, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số chuyến tàu thực hiện đạt 72.933 lượt.

Metro được người dân sử dụng thường xuyên, luôn trong tình trạng đông đúc vào những giờ cao điểm.

Đáng chú ý, metro số 1 đang dần trở thành phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên thay vì chỉ là điểm đến tham quan, trải nghiệm. Trong 10 tháng, tuyến ghi nhận hơn 3,12 triệu lượt hành khách sử dụng vé tháng, chiếm khoảng 15,43% tổng lượng khách; trong đó có hơn 1,72 triệu lượt học sinh, sinh viên.

Nhu cầu đi lại tập trung rõ vào các khung giờ cao điểm. Tháng 9/2026, bình quân mỗi lượt tàu vận chuyển khoảng 793 hành khách trong khung giờ 7h - 9h và 718 hành khách trong khung giờ 16h30 - 18h30. Đến tháng 10, lưu lượng giờ cao điểm đạt khoảng 5.700 hành khách/30 phút theo cả hai hướng.

Dù lượng khách tăng, việc tiếp cận nhà ga và kết nối chặng đầu, chặng cuối vẫn là một trong những hạn chế của tuyến metro số 1. Theo Sở Xây dựng, hiện chỉ có 11/14 nhà ga có bãi giữ xe cá nhân. Một số hành khách vẫn phải đi bộ khá xa hoặc sử dụng thêm phương tiện để đến ga và tiếp tục hành trình sau khi xuống tàu.

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Để cải thiện khả năng kết nối, Thành phố hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với 14 ga metro và 11 bãi giữ xe. Đồng thời, chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt theo phạm vi, đối tượng áp dụng đang được triển khai.

Một số hạng mục hỗ trợ người đi bộ cũng đã được đưa vào sử dụng như hành lang có mái che tại các ga Bến Thành, Thảo Điền, An Phú và 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các nhà ga.

Về lâu dài, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án vé liên thông xe buýt - metro, ứng dụng MultiGo hỗ trợ tra cứu hành trình kết nối nhiều loại hình vận tải, qua đó giảm thời gian và chi phí chuyển phương tiện.

Trong năm 2027, Thành phố định hướng duy trì vận hành metro số 1 an toàn, điều chỉnh tần suất theo nhu cầu thực tế, đặc biệt vào giờ cao điểm. Hiện tuyến có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa, với giãn cách khoảng 6 phút trong giờ cao điểm.

Theo báo cáo nghiên cứu của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 ngày 5/11/2026, có thể nghiên cứu giảm thời gian giãn cách xuống khoảng 4 phút 30 giây trong giới hạn đội tàu hiện hữu. Về dài hạn, Thành phố cần xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa để nâng cao năng lực vận chuyển.

Song song đó, Thành phố tiếp tục thúc đẩy các dự án đường sắt đô thị, trong đó có tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương và các tuyến kết nối Thủ Thiêm, Suối Tiên cùng những đầu mối giao thông quan trọng.

Việc mở rộng mạng lưới metro được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại bằng giao thông công cộng, giảm áp lực cho đường bộ. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào số lượng tuyến đường sắt được đầu tư mà còn nằm ở khả năng kết nối thuận tiện giữa nhà ga với các khu dân cư, trường học, nơi làm việc và những điểm đến của người dân.