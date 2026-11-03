Lượng khách lưu trú tăng hơn 70% tại Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn 2026

Đêm khai mạc Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự

Với chủ đề “Mùa vàng Bắc Sơn – Bản hòa ca di sản và thiên nhiên”, nét mới của mùa lễ hội năm nay chính là vị thế được nâng tầm của du lịch Bắc Sơn trên bản đồ du lịch quốc tế. Lễ hội là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và thành quả lao động của nhân dân các dân tộc trên quê hương Bắc Sơn, Lạng Sơn; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Sơn đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Du khách chụp ảnh, trải nghiệm cánh đồng lúa chín tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Đặc biệt, lễ hội năm nay được tổ chức trong niềm tự hào của người dân Bắc Sơn khi đây là mùa vàng thứ hai kể từ ngày Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.

Sự ghi nhận của quốc tế không chỉ tôn vinh những nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững mà còn mở ra những cơ hội mới để Bắc Sơn tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trên hành trình phát triển.

Du khách mua đặc sản địa phương tại các gian hàng trưng bày tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Sức hút từ danh hiệu quốc tế và chuyển đổi số

Diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 3/11/2026 tại thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn), lễ hội mang chủ đề “Mùa vàng Bắc Sơn – Bản hòa ca di sản và thiên nhiên”. Đây là mùa lúa chín thứ hai địa phương đón khách kể từ khi Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Sự công nhận này cùng việc gắn kết vùng di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn đã nâng tầm vị thế của Bắc Sơn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Các đội thi tham gia phần thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ tại Lễ hội

Bên cạnh lợi thế có sẵn, việc chủ động đổi mới phương thức quảng bá trên nền tảng số của Hợp tác xã (HTX) du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn đóng vai trò then chốt. Điển hình như cuộc thi ảnh về mùa vàng thu hút đông đảo du khách tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các mạng xã hội. Sự hài lòng của du khách trong và ngoài nước đã biến mỗi người thành một “đại sứ truyền thông”, thúc đẩy lượng khách đổ về các homestay, nhà nghỉ cộng đồng tăng đột biến, luôn trong tình trạng kín phòng.

Đa dạng trải nghiệm giữ chân du khách

Đội thi tham gia phần thi giã gạo bằng công cụ thô sơ

Để đạt được hiệu quả kinh tế du lịch vượt trội, Bắc Sơn đã tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao nông nghiệp phong phú xuyên suốt lễ hội. Du khách được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động mới mẻ như chèo bè tre, chèo SUP, bay dù lượn ngắm thung lũng lúa chín từ trên cao. Đồng thời, các hoạt động đậm đà bản sắc bản địa như làm ngói âm dương, hát then, thi gói bánh chưng, giã gạo và các trò chơi dân gian (kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo) cũng là điểm nhấn độc đáo giữ chân du khách lâu hơn.

Thành công từ con số tăng trưởng hơn 70% tại Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn 2026 là động lực mạnh mẽ để địa phương tiếp tục phát triển du lịch sinh thái bền vững, giữ vững danh hiệu quốc tế và khẳng định vị thế một điểm đến xanh, thân thiện trên bản đồ du lịch.