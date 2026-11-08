Lượng khách hàng đến hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc tăng hơn 20%

Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 9 diễn ra từ ngày 5-10/11/2026 tại thành phố Thượng Hải, thu hút 4.142 doanh nghiệp nước ngoài tham gia trưng bày. Với tổng diện tích vượt 440.000 m2, triển lãm quy tụ đại diện từ 162 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, lập kỷ lục mới về quy mô. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo South China Morning Post ngày 8/11, lượng khách mua hàng từ châu Âu và Mỹ tham dự Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Hội chợ Canton Fair) mùa thu năm nay đã tăng mạnh, dù các doanh nghiệp xuất khẩu tại hiện trường phản ánh những khó khăn kinh tế ở phương Tây vẫn là lực cản lớn đối với việc ký kết hợp đồng.

Theo ban tổ chức, tại kỳ hội chợ vừa bế mạc ngày 4/11, lượng khách tham quan và mua hàng đến từ Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ tăng lần lượt 38,2% và 22,2% so với kỳ hội chợ mùa xuân diễn ra vào tháng 4.

Mức tăng này vượt xa mức tăng trưởng chung 12,2% của tổng lượng người mua. Nhiều khách tham quan cho rằng mức tăng này bắt nguồn từ việc bất đồng thương mại song phương có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 9.

Tuy nhiên, tổng giá trị các hợp đồng xuất khẩu được ký kết tại sự kiện chỉ đạt 26,75 tỷ USD, tăng 4,1% so với kỳ hội chợ tháng 4. Con số này vẫn thấp hơn 8,7% so với mức ghi nhận vào kỳ hội chợ mùa thu năm 2019 – kỳ Canton Fair cuối cùng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Nhiều đại diện trong số hơn 32.000 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia trưng bày tại Quảng Châu chỉ ra rằng tình trạng trì trệ kinh tế ở châu Âu và biến động tỷ giá hối đoái là nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng giá trị hợp đồng không tương xứng với lượng khách tham quan.

Bà Yulia Yuan - đại diện bán hàng ngoại thương của Công ty Sản phẩm Nhựa và Thép Thiên Vĩ (Tianwei Steel and Plastic Products) chuyên xuất khẩu đồ nội thất sang châu Âu, dự báo một năm đầy thách thức phía trước khi lạm phát bào mòn túi tiền của các hộ gia đình phương Tây, khiến các khách hàng châu Âu – vốn quen thuộc với các phân khúc biên lợi nhuận cao – trở nên thận trọng hơn.

Bà nhận định: “Nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp và đơn hàng biên lợi nhuận lớn sẽ thu hẹp đáng kể. Thay vào đó, các sản phẩm có giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu sẽ dễ tiêu thụ hơn”.

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng euro (Eurozone) đã chậm lại ở mức 0,4% trong quý III (giảm từ mức 0,6% của quý II), trong khi tỷ lệ lạm phát hằng năm chạm mốc 3,8% vào tháng 9. Khách hàng EU ngần ngại gánh chịu chi phí sản xuất gia tăng từ phía Trung Quốc, khiến các nhà sản xuất nước này chật vật bảo toàn biên lợi nhuận.

Chi phí nguyên liệu thô tại Trung Quốc đã tăng khoảng 15% so với năm trước, nhưng khách hàng châu Âu chỉ chấp nhận mức tăng giá từ 3% đến 5%, khiến doanh nghiệp xuất khẩu gần như không còn dư địa đàm phán và buộc phải đứng trước lựa chọn chấp nhận lỗ hoặc từ chối đơn hàng.

Bên cạnh chi phí vật liệu, áp lực từ việc đồng nhân dân tệ tăng giá cũng đang bào mòn biên lợi nhuận. Ông Đàm Kiến (Tan Jian), một doanh nhân xuất khẩu thiết bị chiếu sáng, cho biết đà tăng giá gần đây của đồng nhân dân tệ khiến các nhà sản xuất nhận thanh toán bằng euro hoặc USD bị thiệt hại khi quy đổi doanh thu sang đồng nội tệ.

Tại kỳ hội chợ lần này, các doanh nghiệp đã trưng bày 4,88 triệu sản phẩm, trong đó số lượng mặt hàng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tăng 14,1% so với tháng 4. Dù đã tiếp cận hàng trăm đối tác tiềm năng, giới thương nhân Trung Quốc thừa nhận áp lực buộc họ phải tái cấu trúc mô hình kinh doanh.

Ông Đàm Kiến khẳng định: "Thời kỳ mà doanh nghiệp có thể hạ giá để giành đơn hàng, tăng quy mô sản lượng và kiếm lợi nhuận nhờ lợi thế kinh tế nhờ quy mô đã chính thức khép lại đối với hầu hết các nhà sản xuất xuất khẩu truyền thống".