Một hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các cán bộ không chuyên trách tại thôn, làng do Ủy ban nhân dân xã Ia Grai (Gia Lai) phối hợp Bảo hiểm xã hội cơ sở Ia Grai tổ chức. (Ảnh GSS)

Đến nay, nhiều người trong số đó đã có lương hưu hằng tháng, có thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, phần nào yên tâm hơn khi tuổi cao, sức yếu.

Lựa chọn ở ngã rẽ

Bà Phạm Thị Tâm (sinh năm 1969, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) có hơn 10 năm làm cấp dưỡng theo hợp đồng lao động tại một đơn vị Nhà nước. Do đi làm muộn, khi đơn vị sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bà phải nghỉ việc dù thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ để hưởng lương hưu.

“Cấp trên gọi lên hỏi nguyện vọng, muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần hay bảo lưu để đóng tiếp. Nhận một lần thì có ngay khoản tiền, nhưng tôi nghĩ tiêu ít lâu là hết. Tuổi mình cũng lớn rồi, sau này già cả biết trông vào đâu, nên tôi chọn bảo lưu”, bà Tâm kể.

Bà Phạm Thị Tâm (bên trái) vui mừng khi được hưởng lương hưu sau thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Sau khi nghỉ việc, bà tìm đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để hỏi về cách tham gia tiếp. Được cán bộ giải thích thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn được bảo lưu và sẽ cộng nối với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà quyết định đăng ký đóng tiếp. Khi đủ tuổi nghỉ hưu và đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, bà được giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng, đồng thời được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh. “Cầm tháng lương hưu đầu tiên, tôi mừng lắm. Số tiền không lớn nhưng tháng nào cũng có, đủ lo ăn uống, thuốc men, không phải trông vào con cái”, bà Tâm chia sẻ.

Bà Huỳnh Thanh Phương (sinh năm 1965, ở phường Quy Nhơn) cũng có hơn 10 năm làm việc và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bà từng là công nhân vệ sinh môi trường, thường xuyên quét dọn rác trên các tuyến phố. Công việc vất vả, sức khỏe giảm sút khiến bà phải nghỉ việc khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. “Nghỉ làm rồi, có người bảo rút sổ ra lấy tiền. Tôi tính đi tính lại, mấy năm quét rác mới đóng được chừng ấy, giờ rút ra coi như bỏ hết. Thôi thì ráng đóng thêm, sau này có đồng lương hưu”, bà Phương nhớ lại.

Bà Huỳnh Thanh Phương (bên trái) chia sẻ câu chuyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sau một thời gian tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Với bà Phương, khoản tiền nhận được mỗi tháng không chỉ giúp trang trải sinh hoạt mà còn đem lại sự yên tâm khi tuổi cao, sức khỏe không còn như trước. “Có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế, giờ đi khám bệnh tôi đỡ lo hẳn. Đóng bảo hiểm cũng như mình để dành cho mình lúc về già”, bà nói.

Người từng rút sổ đi vận động

Ông Muộn Văn Toàn (sinh năm 1969), Tổ trưởng Tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, lại có một trải nghiệm khác. Ông từng đóng bảo hiểm xã hội, nhưng khi nghỉ việc đã nhận bảo hiểm xã hội một lần.

“Hồi đó thấy có khoản tiền thì mừng, rút ra rồi cũng tiêu nhanh. Giờ thấy người cùng trang lứa có lương hưu hằng tháng, tôi mới tiếc. Giá ngày đó giữ sổ thì đâu phải đóng lại từ đầu”, ông Toàn bộc bạch.

Từ bài học của mình, ông Toàn quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lại, đến nay đã được 3 năm. Hiện nay, nhờ được hỗ trợ tiền đóng theo Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, mỗi tháng ông chỉ phải đóng 231.000 đồng. “Mỗi tháng hơn hai trăm nghìn, bớt chút tiền chợ là đóng được. Bây giờ đóng chừng ấy tiền mà về già có lương hưu thì đáng lắm”, ông nói.

Không chỉ tự mình đóng, ông Toàn còn đến từng nhà vận động bà con trong khu phố. Có người muốn tham gia nhưng chưa xoay đủ tiền, ông cho mượn trước để đóng cho kịp, khi nào có thì trả dần. “Tôi nói bằng chính chuyện của tôi, rồi kể chuyện những người trong phố đang có lương hưu. Người thật việc thật nên bà con dễ tin. Ai kẹt tiền thì tôi cho mượn trước, miễn đừng để lỡ cơ hội”, ông chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, ông Toàn đã vận động được hơn 20 người tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần cùng phường hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Những câu chuyện như của bà Tâm, bà Phương đã ngày càng có nhiều hơn. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã thay đổi quy định giảm số năm đóng tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, mở thêm cơ hội nhận lương hưu cho người lao động, nhất là người lao động lớn tuổi.

Lấy quyền lợi thiết thực của người tham gia làm trọng tâm tuyên truyền

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 336.656 người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, 260.018 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 76.638 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Riêng số người tham gia tự nguyện đã tăng 4.615 người so cuối năm 2025. Toàn tỉnh hiện có 73.716 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, với tổng số tiền chi trả trên địa bàn hơn 5.401 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, trong những tháng cuối năm 2026, đơn vị tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh và các xã, phường, nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được giao; đồng thời, phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước về lao động tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định.

“Chúng tôi thực hiện đổi mới cách tuyên truyền, chuyển từ vận động sang chia sẻ những quyền lợi thiết thực mà người tham gia được hưởng. Cùng với đó là bảo đảm đầy đủ quyền lợi, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Còn ở Tổ dân phố 22, ông Toàn vẫn đều đặn đến từng nhà vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Gặp ai mới nghỉ việc, ông đều nhắc: “Đừng vội rút sổ. Giữ lại, đóng thêm, về già mình có lương”.