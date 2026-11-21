Người dân nhận lương hưu tại điểm chi trả bưu điện. Ảnh: TRỊNH NGA

Theo BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12-2026 qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên hoặc thứ hai của tháng, tùy địa phương.

Cụ thể, ngày 1-12 (thứ ba), có 21 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai và An Giang.

Ngày 2-12 (thứ tư), 13 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Như vậy, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố sẽ nhận tiền vào một trong hai ngày đầu tháng 12. Đối với người nhận tiền mặt, các địa phương tổ chức chi trả theo kế hoạch tại từng điểm chi trả.

Theo BHXH Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 11, hệ thống đã chi trả chế độ BHXH hàng tháng cho hơn 3,56 triệu người, trong đó gần 96% nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt. Việc chi trả qua tài khoản góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng các chế độ BHXH.

Năm 2027, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường là 61 tuổi 9 tháng đối với nam và 57 tuổi 4 tháng đối với nữ. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên sẽ được xem xét hưởng lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật BHXH.